Как «Дом77» готовится ко дню рождения? Отбирает участников Маркета!

В августе креативный кластер «Дом77» будет отмечать свой седьмой день рождения – вы тоже видите эти три счастливые семерки – и одним из пунктов праздничной программы станет масштабный маркет! Кто станет его участником? На этот вопрос поможет ответить опен-колл, который уже стартовал! Команда кластера открыта для всех самарских творцов и локальных брендов, которые занимаются одеждой, украшениями, косметикой, керамикой и так далее. И готова рассмотреть заявки на мастер-классы от экспертов, которые готовы поделиться своими знаниями и опытом! Алгоритм простой: условия отбора пришлют в обмен на заявку на участие, а заявки принимают до 31 июля.