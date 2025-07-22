Варвара Вишня: «Будущее за праздниками для одного человека: сейчас многим важны собственные переживания и эмоции»

Варвара Вишня – мотиватор-визионер и праздничный кризис-менеджер, который легко организует любое мероприятие – не верите? – за три дня. Да, в ее силах успокоить и структурировать всеобщую панику, даже когда кажется, что все идет не так и не туда, создать день рождения мечты в любой точке мира и каким-то волшебным образом сделать так, чтобы праздник не просто понравился заказчику, а зацепил каждого гостя, подарив глубокие инсайты. Поговорили с Варварой о тенденциях праздничной сферы, служении людям и осознанности – в проведении мероприятий и жизни в целом.

«Считаю, что здоровый человек всегда выбирает себя и свои желания – он у себя на первом месте»

Ты идешь в летний праздничный сезон уже двадцать первый год. Праздники 2005 и 2025 годов – что их отличает в плане организации?

Если два десятилетия назад на мероприятиях стреляли, подавали пять горячих блюд с фейерверками, гости катались полдня в автобусах и пили теплое игристое, а невесты ходили в жару в чулках и подвязках под пышными подъюбниками на кольцах, потому что так было надо (кому?), то сейчас встретиться с этим практически невозможно – разве что на тематической вечеринке. Сегодня нет канонов и правил – мы за уникальный подход к каждому заказчику. И сами задаем тренды. Мое мнение, что люди стали в целом более осознанные и стремятся к осмысленному потреблению, следят за своим здоровьем, устраивают естественные и непринужденные праздники. Частый запрос на безалкогольные вечеринки с авторскими моктейлями, атмосферу проявленности гостей и творческую свобода, роскошь в новом прочтении. Это не свадьба в бело-голубых тонах, потому что невеста просто любит эти оттенки – это, скорее, исключительный режиссерский сценарий: игра смыслов и образов, основанная на глубоких внутренних душевных переживаниях пары. На праздниках нашей Студии все не просто так.

С каким запросом сейчас обращаются чаще всего?

Запросов на «пыль в глаза» и «не хуже, чем у других» все меньше. Но это совсем не говорит, что праздники стали менее грандиозные. Даже наоборот: люди направили свой фокус внимания не во внешнее проявление, а во внутреннее. Свадьбы становятся более камерные и глубокие. Представляете, какие эмоции испытывают гости, когда вместо шаблонной церемонии выездной регистрации брака, где главный фокус направлен на молодоженов, мы смещаем внимание на преемственность поколений! Это создает особенную мощь и глубину, придает смысл происходящему в разрезе времени в целом. Самыми дорогими гостями праздника становятся не руководители с работы, а близкие по духу и интересам люди – родственные души из разных уголков мира. Чувствую, что меняется коллективное сознание: зачем в свой праздник удивлять гостей, незнакомых подписчиков из соцсетей и дальних родственников, которых вы не видели никогда в жизни? Удивляйте себя!