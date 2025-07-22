Варвара Вишня: «Будущее за праздниками для одного человека: сейчас многим важны собственные переживания и эмоции»

Варвара Вишня – мотиватор-визионер и праздничный кризис-менеджер, который легко организует любое мероприятие – не верите? – за три дня. Да, в ее силах успокоить и структурировать всеобщую панику, даже когда кажется, что все идет не так и не туда, создать день рождения мечты в любой точке мира и каким-то волшебным образом сделать так, чтобы праздник не просто понравился заказчику, а зацепил каждого гостя, подарив глубокие инсайты. Поговорили с Варварой о тенденциях праздничной сферы, служении людям и осознанности – в проведении мероприятий и жизни в целом.
«Считаю, что здоровый человек всегда выбирает себя и свои желания – он у себя на первом месте»
Ты идешь в летний праздничный сезон уже двадцать первый год. Праздники 2005 и 2025 годов – что их отличает в плане организации?
Если два десятилетия назад на мероприятиях стреляли, подавали пять горячих блюд с фейерверками, гости катались полдня в автобусах и пили теплое игристое, а невесты ходили в жару в чулках и подвязках под пышными подъюбниками на кольцах, потому что так было надо (кому?), то сейчас встретиться с этим практически невозможно – разве что на тематической вечеринке. Сегодня нет канонов и правил – мы за уникальный подход к каждому заказчику. И сами задаем тренды. Мое мнение, что люди стали в целом более осознанные и стремятся к осмысленному потреблению, следят за своим здоровьем, устраивают естественные и непринужденные праздники. Частый запрос на безалкогольные вечеринки с авторскими моктейлями, атмосферу проявленности гостей и творческую свобода, роскошь в новом прочтении. Это не свадьба в бело-голубых тонах, потому что невеста просто любит эти оттенки – это, скорее, исключительный режиссерский сценарий: игра смыслов и образов, основанная на глубоких внутренних душевных переживаниях пары. На праздниках нашей Студии все не просто так.
С каким запросом сейчас обращаются чаще всего?
Запросов на «пыль в глаза» и «не хуже, чем у других» все меньше. Но это совсем не говорит, что праздники стали менее грандиозные. Даже наоборот: люди направили свой фокус внимания не во внешнее проявление, а во внутреннее. Свадьбы становятся более камерные и глубокие. Представляете, какие эмоции испытывают гости, когда вместо шаблонной церемонии выездной регистрации брака, где главный фокус направлен на молодоженов, мы смещаем внимание на преемственность поколений! Это создает особенную мощь и глубину, придает смысл происходящему в разрезе времени в целом. Самыми дорогими гостями праздника становятся не руководители с работы, а близкие по духу и интересам люди – родственные души из разных уголков мира. Чувствую, что меняется коллективное сознание: зачем в свой праздник удивлять гостей, незнакомых подписчиков из соцсетей и дальних родственников, которых вы не видели никогда в жизни? Удивляйте себя!
Как ты считаешь, какие праздники будут востребованы в будущем?
Считаю, что здоровый человек всегда выбирает себя и свои желания – он у себя на первом месте. Серьезный переворот мышления, как мне кажется, произошел во время самоизоляции, когда каждый остался наедине с самим собой и мыслями. Тогда, кстати, и начались массовые разводы: пары вдруг осознали, насколько они не знают и не принимают друг друга, насколько отличаются их ценности. Это расцвет концепции «жить здесь и сейчас, получать радость от каждого дня, осознавать свои личные ощущения». Например, так родилась сайлент диско – формат вечеринки, где каждому гостю раздают беспроводные наушники с возможностью самому выбирать любимую музыку. Сначала это использовалось для ночных мероприятий, в местах, где нельзя шуметь. Но сейчас это синергия музыки и осознанности, пространственный ритуал на перекрестке внутреннего и внешнего. Это способ синхронизироваться со своими желаниями и групповым ритмом, сохраняя пространство внутренней тишины.
Уверена, что будущее за праздниками для одного человека: сейчас многим важны собственные переживания и эмоции. Вопрос в том, насколько хватит смелости, чтобы это проявить? Я обожаю личные вечеринки с размахом: однажды на моем дне рождения собралось четыреста вишневых невест. Ежегодно все девчонки ждут легендарного повторения, но как визионер на данном этапе своей жизни я выбрала другой формат празднования главного дня. Последовала своему импульсу души и улетела одна на несколько дней на Бали за духовными знаниями. И безумно счастлива, что провела этот день так – мне очень интересно с самой собой. Сейчас наша Студия разрабатывает предложения как раз для близких по духу заказчиков, которых очень сложно удивить: на праздниках они уже видели всех и все, но в этом есть потребность. Раньше считала, что тонкое чувствование людей – это профессиональная деформация, ведь за моими плечами больше тысячи мероприятий. Теперь я принимаю, что это мой дар – не каждый так чутко считывает эмоции и желания людей. Мне достаточно и нескольких минут, чтобы увидеть истинные ценности человека.
Как тебе кажется, самарцы понимают этот концепт? Или все еще впереди?
Все в мире случается вовремя. Где-то чуть позже, где-то чуть раньше, но только тогда, когда к этому готовы люди. Например, в нашем городе только недавно узнали, что такое кофейные рейвы. Так что история с праздниками для одного человека – она точно еще впереди. Но мы уже ждем всех для организации.
«Меня драйвят и восхищают – до мурашек! – проекты, сделанные в самые сжатые сроки»
Действительно ли можно организовать грандиозный праздник за три дня?
Вишневые базовые личные настройки с рождения – огромное количество энергии и эмпатия, поэтому на наших праздниках создается необыкновенное энергетическое поле – люди это чувствуют и не хотят из него выходить. Осознала это только несколько лет назад, как сильно мой подход в организации мероприятий отличается от методов коллег. У меня первоначально высокая скорость всех жизненных процессов, поэтому любой – даже самый сложный вопрос – это просто задача. Меня драйвят и восхищают – до мурашек! – проекты, сделанные в самые сжатые сроки. Когда у большинства людей опускаются руки и случается расфокус, проявляется моя супер-сила. Пару недель назад команда Вишнич организовала масштабное венчание в Санкт-Петербурге за пять дней. Заказчик больше полугода коммуницировал с известным агентством из Москвы, но за неделю до проекта различия в ценностях стали несовместимы с дальнейшей работой на проекте. Так, наша Студия Праздников возглавила этот проект и выполнила его блестяще. Меньше чем за неделю я поменяла практически всю команду. Сейчас понимаю, что с легкостью могу организовать мероприятие любого формата в сжатые сроки дистанционно, с сохранением высочайшего сервиса для заказчика.
Авантюра или перфекционизм? Спланированность или спонтанность? Что тебе ближе?
Я стопроцентный перфекционист. Конечно, в идеале все должно быть известно заранее. Но благодаря моей скорости принятия решений, умению брать всю ответственность на себя, сильной сплоченной команде профессионалов, нас не пугают и спонтанные вещи. Получаю колоссальное удовольствие от того, что создаю, и закрываю свои основные потребности: мне нравится служить людям – вижу в этом смысл жизни, показываю своим примером, что такое любовь – безусловная и настоящая. Но я осознаю, что энергия не принадлежит мне, как личности: она дана свыше, и я позволяю ей быть. Поэтому спонтанность приходит из пустоты, моего типа энергии и проявления. Благодаря сильнейшему социальному капиталу, построенному за многие годы работы, я уверена на тысячу процентов в своей команде – я люблю и уважаю людей, которые идут со мной рука об руку не смотря ни на что.
Я считаю себя реализованным и очень счастливым человеком. Ценности, которые я транслирую: жить красиво, жить в удовольствие, принося пользу общество. Быть лучшим в своем деле или вообще не начинать. Рада быть причастной к судьбам людей, с трепетом отношусь к их доверию.
Фото: Сергей Поддубный
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