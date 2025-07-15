Лет ми спик фром май харт: где в Самаре практиковать разговорный иностранный

Выходим из блока языковых барьеров и телепортируемся в мир интерактивного английского. В кафе «Алиса в стране чудес» собираем комбо «Три в одном на английском»: дискутируем, ведем дебаты и проводим игры. Важно: здесь предлагают не просто беседу, а экстра-тренинг, который поможет грамотно выходить из неожиданных ленгвидж-тупиков. Спонтанная ситуация – быстрая реакция! Но и это еще не все: как насчет тематической экскурсии по городу? Мы – за! В рамках разговорного клуба проводятся маршруты по нашим волжским краям, и каждый раз – новый путь. Открываем новые городские локации и английские термины.