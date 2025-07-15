Лет ми спик фром май харт: где в Самаре практиковать разговорный иностранный

Айм фром курорт-сити – ответ, который сразу приходит на ум в куполе языкового барьера. Для всех, кто давно мечтает выбраться из этих рамок, мы нашли ключ от языковой клетки. Повысить толк-скиллы можно в дискуссионных клубах: на разных языках и в неожиданных локациях. Тренируем спикинг среди живописи, в мире чудес архитектуры и в одеяле аромата кофейных зерен – и это все в пределах городской черты!
Speaking English Club в галерее Vekarta
Учиться намного приятнее в окружении картин великих художников, поэтому в галерее Vekarta уроки английского смешивают с этюдами вдохновения. Тематика встреч – искусство и все его цвета: кино, живопись и творчество. Бонусом к занятиям и повышению инглиш спик-скилла идет художественная насмотренность – изучаем выставки мировых репродукций и оставляем на руках новую лексику и адаптированные тематические статьи.
Hispano – центр испанской культуры
Амигос, объявляем общий сбор! В Surf Coffee под звон тинтико отгоняем скуку жаркими – как и волжская погода – разговорами на испанском и поднимаем самые жизненные темы: быт, культура и традиции. Во время дискуссии можно не только практиковать язык, но и узнать о себе много нового. Кто вы: романтик или скептик, какие события вызывают восторг, а от каких – заставляют сердце содрогнуться. Ответы найдутся если не на русском, то на испанском языке точно.
Английский в стране чудес
Выходим из блока языковых барьеров и телепортируемся в мир интерактивного английского. В кафе «Алиса в стране чудес» собираем комбо «Три в одном на английском»: дискутируем, ведем дебаты и проводим игры. Важно: здесь предлагают не просто беседу, а экстра-тренинг, который поможет грамотно выходить из неожиданных ленгвидж-тупиков. Спонтанная ситуация – быстрая реакция! Но и это еще не все: как насчет тематической экскурсии по городу? Мы – за! В рамках разговорного клуба проводятся маршруты по нашим волжским краям, и каждый раз – новый путь. Открываем новые городские локации и английские термины.
Language club в Surf Coffee
Знакомая локация + английский язык + новые знакомства – это формула работает! Доказано командой Language club, где в дружной компании и в окружении аромата кофе обсуждают каждую сторону жизни и приглашают не только новичков, но и уверенных говорунов, а каждая встреча превращается в увлекательный интерактив.
Текст: Елизавета Гончарова
Фото: Виктория Добрикова, Марина Мирибян, архивы пресс-служб
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