Надежда Сергаева: «Деятельность человека не имеет обратной силы: можно попытаться исправить, но сделать, как прежде, мы это никогда не сможем»

Руководитель АНО «Чистые водоемы» уже четвертый год координирует неравнодушную к экологии команду, которая убирается там, где никто не убирается, и мечтает привести все водоемы страны в их первоначальный вид.
Эскапизм, кризис среднего возраста и чистые реки
С чего начались «Чистые водоемы»?
«Чистые водоемы» начались с того, что Дениса Стукалова настиг – он сам так рассказывал! – кризис среднего возраста, и он купил себе небольшую лодку. После этого он начал регулярно путешествовать по Волге и вместе с семьей убирался перед тем, как отдохнуть. Потом понял, что действовать нужно масштабнее. В 2017 году основал некоммерческую организацию и стал приглашать волонтеров присоединиться: так сформировалась команда организации. А в 2020 году – благодаря грамотно написанному социальному проекту – «Чистые водоемы» получили поддержку Фонда президентских грантов и начали привлекать к уборкам волжских берегов и островов волонтеров под девизом «Мы убираемся там, где никто не убирается!» – этот проект назывался «Настоящий экотуризм» и попал в ТОП-100 Фонда президентских грантов. А в 2021 году кризис среднего возраста начался у меня: я вдруг поняла, что мне совсем не по пути с людьми, которые меня на тот момент окружали. Чтобы принять это, мне захотелось провести какое-то время вдали от большого города, и тут – повезло, не иначе! – подруга пригласила меня в эколагерь. И я приняла это предложение, как говорится, «не глядя»: просто собрала вещи и поехала. Вы, наверное, уже догадались, что этот лагерь был организован «Чистыми водоемами», да? Так вот, сначала мне предложили роль руководителя лагеря на следующую смену, а потом доверили руководство проектом. Кстати, меня можно поздравить: недавно я написала грантовый проект, а вчера узнала, что его одобрили! Это обеспечит расширение круга участников проекта и подарит возможность увеличить количество волонтерских уборок в два раза!
Значит ли это, что волжские берега станут в два раза чище?
Может, и станут: берега становятся чище не потому, что уборок становится больше, а потому, что повышается экологическая культура людей. А именно над повышением экокультуры мы и работаем! А еще это значит, что будет больше экологических мероприятий и больше экологического просвещения. Впрочем, экологическое просвещение я могу начать прямо сейчас: вы никогда не задумывались, откуда появляется мусор на территориях, куда не пускают туристов? Этот мусор приносит Волга, Самарка и вообще любая река после половодья: вода поднимается, рыба, которая пришла на нерест, оставляет икринки на траве, но после того, как уровень воды спадает, остаются не только мальки, но и наносной мусор, который река собрала отовсюду. И чего она только не приносит: у нас есть папка, в которой мы храним фотографии мусорных артефактов, которые мы когда-то нашли во время выездов. Но самое печальное, что мусор, который приносят реки, становится своеобразным ориентиром для людей, и через какое-то время образуются свалки. При этом виноватым себя никто особо не ощущает: все считают, что ведут себя экологично, потому что они же свой мусор до свалки донесли! Что тут скажешь! Для того, чтобы рассказать людям, что так делать не нужно, мы и проводим свои экоуроки и экомарафоны, на которых знакомим всех с тремя принципами экологического образа жизни: refuse, reduce, recycle или откажись, используй повторно и поддержи переработку.
Все начинается с бережливости
Когда вы поняли, что стали настоящим экологом?
Не экологом – экологистом! Я, как и другие люди, у которых нет экологического образования, не могу называть себя экологом: мы называем себя экологистами.
Можно попробовать еще экологан! Это как веган, но экологан!
Неплохой, кстати, вариант! Но, если вернуться к вашему вопросу, я никогда не думала, что я вела экологичный образ жизни до знакомства с организацией. Потому что экологичность – это не только мусор сортировать. Все начинается с бережливости к вещам и предметам. Это как раз о том, что лучше купить дорогую вещь, которая прослужит дольше, и постараться отказаться от одноразовых вещей. Когда разговор заходит о многоразовых альтернативах, в первую очередь вспоминают про авоськи, но этих альтернатив гораздо больше! Знаете ли вы, что даже бахилы есть многоразовые? В них, кстати, очень удобно: они не текут и не скользят. Я себе такие сама сшила.
Получается, чтобы сделать мир чище, нужно отказаться от одноразовых пакетов и ходить в многоразовых бахилах?
Отказ от одноразовой продукции – это только первый этап на пути к экологичному образу жизни. На следующем нужно научиться выбирать товары только в тех упаковках, которые могут быть переработаны. Или совсем без упаковки. В принципе, каждый из нас может сделать что-то, чтобы мир вокруг нас стал немного чище. Об этом мы и рассказываем людям. Мне не нравится, когда экологию «продвигают» через посыл «Видите нефтяное пятно в океане? Это все вы виноваты, потому что от пластика не отказались!» Мне кажется, гораздо эффективнее рассказывать о том, куда можно отнести стеклянную бутылку, чем может помочь сбор пластиковых крышек или покупка бананов без пакетов. Мы даем конкретные инструменты, которые каждый может использовать в реалиях большого города.
Эффективность мягкого подхода
Как изменилась ваша жизнь после 2021 года, когда вы стали руководителем «Чистых водоемов»?
Это самый простой вопрос: я стала абсолютно счастливым человеком! Потому что теперь у меня есть тема, с помощью которой я реально могу изменить мир вокруг себя. Знаете, сначала вся моя семья посмеивалась и даже раздражалась, когда я только начинала сортировать мусор и отмывать упаковки, но я решила не втягивать их в эту тему. Не хотите сортировать? Просто не выбрасывайте в общее ведро, я сама разберусь! Не хотите мыть? Просто отложите, я сама все сделаю! Такой подход оказался эффективным: я уже вижу, как члены моей семьи постепенно привыкли к сортировке и начали делать выбор в пользу экологичных упаковок. Это же на самом деле долгий путь, и в масштабах страны нужно гораздо больше времени, чем в масштабах семьи. И не только долгий, но и сложный! Взять хотя бы переработку – у каждого переработчика свои требования. Один принимает полистирол только без бумаги, потому что у него ножи забиваются, другой требует сортировать стекло по цветам и так далее. И пока приходится подстраиваться под требования частных переработчиков, потому что других нет. К сожалению, мы очень богатая страна: у нас первичное сырье дешевле, чем вторичное. Поэтому, например, сделать новое стекло дешевле, чем привезти и переработать стеклобой.
А нет ли у вас ощущения, что вы, грубо говоря, черпаете море чайной ложкой?
Иногда, конечно, случается выгорание и опускаются руки. Но я не из тех людей, которые бросают дело на полпути, – всегда довожу начатое до какого-то логического завершения. К тому же всякий раз, когда ловишь себя на мысли, что эту гору мне не свернуть, случается что-то светлое, которое снова дарит надежду. Например, приходит новость о том, что проект наших саратовских коллег из «Экологизатора» – «Водорослям крышка» получил федеральную поддержку, и теперь будем собирать крышки, чтобы сдать их в переработку и купить на вырученные деньги малька, в десяти городах.
Ого! Армия экологистов растет! А с чего начинается дорога в экологию?
Начать делать мир лучше гораздо проще, чем кажется. У нас есть общие чаты, бесплатное обучение и курс «Социальное проектирование» от Фонда Президентских грантов, в котором рассказывают, как написать грант. Опытные тренеры будут работать с вами и вашим проектом, пояснят, подскажут, разжуют – сделают все, чтобы помочь. Так что всем, кто хочет начать заниматься социально значимыми вещами, стоит пройти обучение в социальном проектировании.
Я не мечтаю – у меня есть цели
О чем мечтает руководитель «Чистых водоемов»?
Я не мечтаю – у меня есть цели! Главная цель нашей организации звучит так: привести в первоначальный вид хотя бы один водоем. А краткосрочная задача – добиться повышения процента отсортированности пластика с помощью экологических центров. С другой стороны, если люди резко начнут сортировать мусор, наши экологические центры не справятся: у нас их всего четыре в городе. Так что, если уж и мечтать о чем-то, пусть это будут правильно организованные транспортные карты, для процесса сортировки. А для этого должны подключиться не только региональные власти и городские власти, тут хватит работы на всех.
Если я понял правильно, проблема сортировки мусора – это глобальный вопрос. А есть ли на данный момент типично волжская проблема, которая волнует вас больше всего?
Есть! Это тысячи бутылок, набитых песком, которые волжане засовывают под корни деревьев. Знаете для чего? Это новая мода укреплять берег! Так обкладывают свои незаконно построенные из баннеров, пенопласта и прочего мусора домики за Волгой. И это я еще не сказала про огромные свалки мусора, которые остаются у заволжских городков: редко кто-то забирает мусор с собой к мусорным контейнерам!
Это вы что же, на святое замахнулись? На заволжские домики?
Именно так, замахнулась! И хоть сама я раньше все лето проводила в таких домиках, теперь мой выбор экологичный – туризм с палаткой. Но сегодня это для меня самая больная тема: Волга должна подмывать деревья и ронять их! Потому что она не должна замедлять свое течение – нужно запрещать засыпать берега! Нужно заставлять строителей мостов соблюдать нормативы, чтобы не происходило сужение русла: если опоры стоят ближе, чем нужно, сначала замедляется течение, потом начинается заиливание, а потом сужается русло реки, и она начинает умирать. Или вот торговый центр в «Волгаре» построили, и теперь протока в Сухой Самарке из старицы Дубовый Ерик умирает, потому что строители дамбу насыпали. И вопрос вовсе не в том, чтобы не строить – просто строить нужно, опираясь на экологичный подход. Если вместо обычной дамбы перекинуть через речку «горбатый» мостик или хорошо укрепленную широкую дамбу, и торговый центр будет людей радовать, и реки вокруг не умрут. Понимаете, деятельность человека не имеет обратной силы: можно попытаться исправить, но сделать, как прежде, мы это никогда не сможем.
Есть ли какой-то способ убедить людей не засыпать берега и не строить дамбы?
Нужны изменения на законодательном уровне, потому что все проблемы и пути их решения упираются в законодательную базу. И да, не думайте, что проблема с дамбами или засыпанием берегов существует только в нашей стране – это общемировая проблема. Поэтому законы должны меняться во всех странах. Но мне кажется, даже смена законодательства не поможет, если не изменятся люди. Всем пора понять, что ответственность лежит на каждом из нас, а деньги есть нельзя. Планета-то выживет в любом виде, а вот выживем ли мы – это большой вопрос.
Текст: Денис Либстер
Продюсер: Наталья Алиуллова
Фото: Дарья Мищенко
Стиль: Анастасия Рашевская
Макияж: Нана Гаранина (Manufaktura Beauty)
Прическа: Вадим Будапешт (Manufaktura Beauty)
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