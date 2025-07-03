Надежда Сергаева: «Деятельность человека не имеет обратной силы: можно попытаться исправить, но сделать, как прежде, мы это никогда не сможем»

Эскапизм, кризис среднего возраста и чистые реки

С чего начались «Чистые водоемы»?

«Чистые водоемы» начались с того, что Дениса Стукалова настиг – он сам так рассказывал! – кризис среднего возраста, и он купил себе небольшую лодку. После этого он начал регулярно путешествовать по Волге и вместе с семьей убирался перед тем, как отдохнуть. Потом понял, что действовать нужно масштабнее. В 2017 году основал некоммерческую организацию и стал приглашать волонтеров присоединиться: так сформировалась команда организации. А в 2020 году – благодаря грамотно написанному социальному проекту – «Чистые водоемы» получили поддержку Фонда президентских грантов и начали привлекать к уборкам волжских берегов и островов волонтеров под девизом «Мы убираемся там, где никто не убирается!» – этот проект назывался «Настоящий экотуризм» и попал в ТОП-100 Фонда президентских грантов. А в 2021 году кризис среднего возраста начался у меня: я вдруг поняла, что мне совсем не по пути с людьми, которые меня на тот момент окружали. Чтобы принять это, мне захотелось провести какое-то время вдали от большого города, и тут – повезло, не иначе! – подруга пригласила меня в эколагерь. И я приняла это предложение, как говорится, «не глядя»: просто собрала вещи и поехала. Вы, наверное, уже догадались, что этот лагерь был организован «Чистыми водоемами», да? Так вот, сначала мне предложили роль руководителя лагеря на следующую смену, а потом доверили руководство проектом. Кстати, меня можно поздравить: недавно я написала грантовый проект, а вчера узнала, что его одобрили! Это обеспечит расширение круга участников проекта и подарит возможность увеличить количество волонтерских уборок в два раза!

Значит ли это, что волжские берега станут в два раза чище?

Может, и станут: берега становятся чище не потому, что уборок становится больше, а потому, что повышается экологическая культура людей. А именно над повышением экокультуры мы и работаем! А еще это значит, что будет больше экологических мероприятий и больше экологического просвещения. Впрочем, экологическое просвещение я могу начать прямо сейчас: вы никогда не задумывались, откуда появляется мусор на территориях, куда не пускают туристов? Этот мусор приносит Волга, Самарка и вообще любая река после половодья: вода поднимается, рыба, которая пришла на нерест, оставляет икринки на траве, но после того, как уровень воды спадает, остаются не только мальки, но и наносной мусор, который река собрала отовсюду. И чего она только не приносит: у нас есть папка, в которой мы храним фотографии мусорных артефактов, которые мы когда-то нашли во время выездов. Но самое печальное, что мусор, который приносят реки, становится своеобразным ориентиром для людей, и через какое-то время образуются свалки. При этом виноватым себя никто особо не ощущает: все считают, что ведут себя экологично, потому что они же свой мусор до свалки донесли! Что тут скажешь! Для того, чтобы рассказать людям, что так делать не нужно, мы и проводим свои экоуроки и экомарафоны, на которых знакомим всех с тремя принципами экологического образа жизни: refuse, reduce, recycle или откажись, используй повторно и поддержи переработку.

Все начинается с бережливости

Когда вы поняли, что стали настоящим экологом?

Не экологом – экологистом! Я, как и другие люди, у которых нет экологического образования, не могу называть себя экологом: мы называем себя экологистами.

Можно попробовать еще экологан! Это как веган, но экологан!

Неплохой, кстати, вариант! Но, если вернуться к вашему вопросу, я никогда не думала, что я вела экологичный образ жизни до знакомства с организацией. Потому что экологичность – это не только мусор сортировать. Все начинается с бережливости к вещам и предметам. Это как раз о том, что лучше купить дорогую вещь, которая прослужит дольше, и постараться отказаться от одноразовых вещей. Когда разговор заходит о многоразовых альтернативах, в первую очередь вспоминают про авоськи, но этих альтернатив гораздо больше! Знаете ли вы, что даже бахилы есть многоразовые? В них, кстати, очень удобно: они не текут и не скользят. Я себе такие сама сшила.

Получается, чтобы сделать мир чище, нужно отказаться от одноразовых пакетов и ходить в многоразовых бахилах?

Отказ от одноразовой продукции – это только первый этап на пути к экологичному образу жизни. На следующем нужно научиться выбирать товары только в тех упаковках, которые могут быть переработаны. Или совсем без упаковки. В принципе, каждый из нас может сделать что-то, чтобы мир вокруг нас стал немного чище. Об этом мы и рассказываем людям. Мне не нравится, когда экологию «продвигают» через посыл «Видите нефтяное пятно в океане? Это все вы виноваты, потому что от пластика не отказались!» Мне кажется, гораздо эффективнее рассказывать о том, куда можно отнести стеклянную бутылку, чем может помочь сбор пластиковых крышек или покупка бананов без пакетов. Мы даем конкретные инструменты, которые каждый может использовать в реалиях большого города.