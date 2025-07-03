Елизавета Федосеева: «Чем дальше мы развиваем проект, тем большими смыслами и качеством хочется его наполнить»

В этом году автор благотворительного проекта LALIJAM в восьмой раз провела концерт для ценителей джаза и любителей помогать ближним, который стал самый масштабным в истории проекта: музыкальный спектакль «Письма в Зазеркалье» собрал полный зал театра «Колесо».
Я вернулась в новый для себя город, и пришлось начинать новую жизнь.
Вы помните, что подтолкнуло вас восемь лет назад организовать первый концерт своего благотворительного проекта?
Восемь лет назад весь город хотел помочь Лали Пасынковой победить рак, после того как ее близкие друзья организовали сбор и придали это большой огласке. И мне, которая только вернулась в Тольятти после многолетней разлуки с родным городом, тоже захотелось стать полезной. Вот только я не очень понимала, чем я могу помочь, пока не вспомнила о своей любви к музыке и не предложила сделать концерт. На организацию первого выступления нашего проекта ушло два месяца.
На тот момент у вас уже был в бэкграунде какой-то опыт организации концертов?
У меня был опыт организации тренингов и мероприятий, но концертов со своим участием до того дня мне организовывать не приходилось. Я в первый раз искала музыкантов, в первый раз выходила на сцену с живым бэндом и в первый раз занималась благотворительными сборами. Осложнялось все это тем, что ни одного музыканта в Тольятти я не знала: после девяти лет отсутствия я вернулась в новый для себя город и пришлось начинать новую жизнь.
Как вы думаете, что повлияло на то, что столько перворазов сошлось в одной точке?
Наверное, в тот момент образовалась какая-то критическая масса из событий и обстоятельств: мое желание реализоваться творчески, «нулевая точка», потому что я вернулась в Тольятти после развода, и, конечно, знакомство с Лали и стремление сделать все, чтобы продлить ей жизнь. Мы дружили с ней до самого последнего ее дня.
В общем, мы поняли, что третий концерт точно будет. И он не станет последним.
Отыграв первый концерт, вы не стали останавливаться, невзирая на то, что Лали спасти не удалось. Почему?
Мы решили, что это нельзя бросать, несмотря на то, что Лали не стало. Наоборот, благодаря ей мы все смогли стать лучше, а концерт это подсветил. И хотелось эту атмосферу сохранить, приумножить и развивать. И продолжать помогать. Если честно, после первого концерта сами обалдели: зачастую благотворительные мероприятия проводят «для галочки», а у нас получилось сломать стереотип. Уровень организации, настроение гостей, вовлеченность – все было на каком-то совершенно заоблачном уровне. Поэтому второй концерт мы делали уже без Лали, и это было не самое простое решение: девушки уже нет, а мы продолжаем проект, который носит ее имя. Но после концерта все сомнения у нас отпали: увидели, что все получается естественно и органично. В тот раз мы через Тольяттинский благотворительный фонд поддерживали их подопечных, и к нам приехал самарский проект «Четверги в библиотеке»: Женя Козаченко читал стихи и вел мероприятие, Паша Куприянов играл на пианино, мы играли джаз. В общем, мы поняли, что третий концерт точно будет. И он не станет последним.
Как вы планируете свои выступления?
Чем дальше мы развиваем проект, тем большими смыслами и качеством хочется его наполнить. Сначала мероприятия были исключительно музыкальными, но сегодня они прирастают и театральными, и визуальными решениями. Двигаемся не от даты, а от идеи. А идея – дама капризная, кто знает, когда она придет? Поэтому сначала всегда накопление: посещение концертов, чтение, многочасовое прослушивание музыки, постоянное изучение площадок. И когда все это собирается в цельную идею, на подготовку уходит три-четыре месяца. Держим ритм ежегодного события.
Для вас принципиально всякий раз менять концепцию и локацию?
Да, для меня это очень важно. Во-первых, мы на 98% не повторяем репертуар и каждый раз выходим на сцену с новой программой, которая собирается под идею. Например, шестой LALIJAM назывался «Из темноты», и мы по ходу концерта мы двигались «от тьмы к свету» вместе с труппой театра юного зрителя «Дилижанс», а между песнями актеры читали специально подобранные стихотворения, поддерживающие эту тему. А на восьмом концерте в театре «Колесо» действие отражало ход жизни главной героини, которая по мере взросления писала и получала письма от самой себя. И музыка отражала все эти периоды. Для каждой идеи нужно подобрать соответствующую площадку, состав музыкантов, репертуар и формат. И только при неповторимости каждого концерта полностью исключен автоматизм – все работают на пределе креативных возможностей, вдохновляясь на эксперименты и новые решения.
План — это хорошо, но всегда нужно помнить, что в любой момент ты можешь от него отклониться!
Мне стало интересно, как вы все-таки выбираете благополучателей? Спорите с командой, бросаете монетку или решение приходит к вам во сне?
У нас сначала было немножко хаотичное движение в этом вопросе, но в последние три года мы определились с тематикой: сфокусировались на поддержке развития культуры и молодых талантов – стипендиатов музыкальных школ. Нам близка эта концепция, настроенная на поддержку молодых и талантливых, потому что мы вообще верим, что культура спасет мир. К тому же мы своих подопечных сразу обеспечиваем практикой: на последних двух концертах талантливая молодежь, которую мы поддерживаем, выходила с нами на сцену. А на последнем концерте у нас выступал целый хор девочек «Акварель», который в этом году получил звание образцового.
Приходилось ли вам сталкиваться с какой-то критикой?
Негатив редко высказывают в глаза, но отголоски иногда доносятся. Пиар, показуха, личная выгода... Отношусь к этому спокойно, потому что чужие поступки каждый измеряет своим мерилом. А грамотный пиар, который отражает ценности проекта и его авторов, и вовсе считаю прекрасным инструментом, чтобы умножать чистое, доброе и вечное и объединять в этом людей, которые могли бы не встретиться.
Какие ощущения вы испытываете после концерта?
После концерта есть несколько стадий. Первая – больше никогда! Она недолгая. На второй начинаешь искать ошибки и критиковать себя, а потом накрывает чувством удовлетворения и радости от того, что все – или почти все – удалось. Честно говоря, мне сложно называть то, что мы делаем, концертом, потому что это уже и объективно объемнее по формату: за счет участия актеров, интерактивного welcome в фойе и глубокого содержания. И для меня очень ценно, что проект стал востребован: музыканты и артисты хотят быть его частью, партнеры заранее предупреждают, что идут в следующий, а гости ждут объявления дресс-кода, чтобы готовить наряды. Это такая связующая точка для бизнеса, творчества, жителей и гостей города, где есть и ощущение праздника, и пространство для души и мысли.
Как вы выбирали музыкантов, которым сделали предложение? Как понимали, что человек впишется в команду?
Знакомилась и слушала, посещала концерты и постоянно искала. Успела поработать со многими, и со временем собралась крепкая команда: саксофонист Сергей Радаев, пианист Сергей Умылин, гитарист Георгий Иванов, басист Андрей Караблин, ударники Эдуард Тишин и Алексей Караблин. Однажды наткнулась в сетях на талантливого гитариста Эйнара Аглетдинова, смотрю и чувствую – наш человек! И пригласила его принять участие в восьмом концерте. Он согласился. Вышло круто. Конечно, главное – это профессионализм, с классными музыкантами работать очень интересно. Но по-человечески мы тоже должны совпасть. Проект нестандартный, и, чтобы добиться нужного эффекта полного погружения и гармонии, мне нужна вовлеченность и ценностное единство.
Вы сами пишете сценарии для концертов вашего проекта?
До сих пор всегда писала сама. Но я люблю, чтобы оставался воздух на импровизацию. На корректировку режиссером. На идеи от других участников. Все спрогнозировать и запланировать невозможно. Поэтому сценарий — это хорошо, чтобы помнить, что в любой момент можно от него отклониться. И иногда именно в этом оставленном воздухе находятся неожиданные решения.
Это как раз тот самый случай, когда люди находят людей!
Чему вас научил проект LALIJAM? Какие открытия он помог вам сделать?
Я уже говорила: каждый наш концерт – это маленькая жизнь со своими встречами, расставаниями и преодолениями. Этот проект научил меня выстраивать взаимоотношения с людьми и помог мне утвердиться в мысли, что людей нельзя использовать. Для того, чтобы получилось что-то действительно стоящее, необходимо качественное взаимодействие, при котором сначала нужно научиться отдавать. Потому, несмотря на то, что проект благотворительный, все музыканты и сотрудники получают гонорары за свою работу. И для меня это очень важно.
Ваш последний музыкальный спектакль «Письма в Зазеркалье» собрал аншлаг в зале на пятьсот мест. Не боитесь, что с выходом в большие залы проект растеряет свою камерность?
Боюсь! Боюсь, потому что тот репертуар, который мы подбираем, не очень подходит для широкой аудитории. Боюсь, потому что я сама не любитель массовых мероприятий. Может быть, это напрасный страх – сейчас я не хочу загадывать. LALIJAM – не развлекательное мероприятие. Это социокультурный проект, который прочувствовать легче, чем понять со слов. И если ему удастся сохранить камерность, хорошо! Если он вырастет в какую-то большую историю, интересно, как это будет выглядеть.
Насколько сильно влияют на программу и на формат ваших концертов партнеры и спонсоры?
Никак не влияют.
То есть вот этого всеобъемлющего и проникающего сегодня везде принципа «За деньги – да» у вас нет?
Нет. Если об этом идет речь, партнеру с нами не понравится, и нам с ним тоже. Но это обычно сразу видно и понятно. Это как раз тот самый случай, когда люди находят людей! Мы не объявляем партнеров со сцены, у нас нет назойливой рекламы. Но вместе с этим мы делаем все, чтобы достойно и деликатно познакомить с партнерами аудиторию: представленность в программке, на официальном сайте, в Welcome-зоне. Обязательно рассказываем о партнерах в социальных сетях. И особенно ценно, что у нас есть постоянные партнеры, которые даже не спрашивают тему следующего концерта. Просто говорят: «Мы с вами!» Важно, что у нас формируются отношения, которые нельзя назвать просто рабочими: людям нравится то, что мы делаем, и они хотят быть частью этого. Мы взаимодействуем на каком-то более тонком уровне.
О чем мечтает Елизавета?
Я мечтаю прожить счастливую жизнь, обрести свою семью и – в том радиусе, который доступен мне с моими ресурсами – сделать жизнь вокруг себя добрее, радостнее и созидательнее. А если мне еще и заразить этим настроением кого-то получится, буду очень счастлива.
Текст: Денис Либстер
Продюсер: Наталья Алиуллова
Фото: Дарья Мищенко
Стиль: Анастасия Рашевская
Макияж: Евгения Золотарёва (Manufaktura Beauty)
Прическа: Анастасия Юнисова (Manufaktura Beauty)
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