Елизавета Федосеева: «Чем дальше мы развиваем проект, тем большими смыслами и качеством хочется его наполнить»

Я вернулась в новый для себя город, и пришлось начинать новую жизнь.

Вы помните, что подтолкнуло вас восемь лет назад организовать первый концерт своего благотворительного проекта?

Восемь лет назад весь город хотел помочь Лали Пасынковой победить рак, после того как ее близкие друзья организовали сбор и придали это большой огласке. И мне, которая только вернулась в Тольятти после многолетней разлуки с родным городом, тоже захотелось стать полезной. Вот только я не очень понимала, чем я могу помочь, пока не вспомнила о своей любви к музыке и не предложила сделать концерт. На организацию первого выступления нашего проекта ушло два месяца.

На тот момент у вас уже был в бэкграунде какой-то опыт организации концертов?

У меня был опыт организации тренингов и мероприятий, но концертов со своим участием до того дня мне организовывать не приходилось. Я в первый раз искала музыкантов, в первый раз выходила на сцену с живым бэндом и в первый раз занималась благотворительными сборами. Осложнялось все это тем, что ни одного музыканта в Тольятти я не знала: после девяти лет отсутствия я вернулась в новый для себя город и пришлось начинать новую жизнь.

Как вы думаете, что повлияло на то, что столько перворазов сошлось в одной точке?

Наверное, в тот момент образовалась какая-то критическая масса из событий и обстоятельств: мое желание реализоваться творчески, «нулевая точка», потому что я вернулась в Тольятти после развода, и, конечно, знакомство с Лали и стремление сделать все, чтобы продлить ей жизнь. Мы дружили с ней до самого последнего ее дня.

В общем, мы поняли, что третий концерт точно будет. И он не станет последним.

Отыграв первый концерт, вы не стали останавливаться, невзирая на то, что Лали спасти не удалось. Почему?

Мы решили, что это нельзя бросать, несмотря на то, что Лали не стало. Наоборот, благодаря ей мы все смогли стать лучше, а концерт это подсветил. И хотелось эту атмосферу сохранить, приумножить и развивать. И продолжать помогать. Если честно, после первого концерта сами обалдели: зачастую благотворительные мероприятия проводят «для галочки», а у нас получилось сломать стереотип. Уровень организации, настроение гостей, вовлеченность – все было на каком-то совершенно заоблачном уровне. Поэтому второй концерт мы делали уже без Лали, и это было не самое простое решение: девушки уже нет, а мы продолжаем проект, который носит ее имя. Но после концерта все сомнения у нас отпали: увидели, что все получается естественно и органично. В тот раз мы через Тольяттинский благотворительный фонд поддерживали их подопечных, и к нам приехал самарский проект «Четверги в библиотеке»: Женя Козаченко читал стихи и вел мероприятие, Паша Куприянов играл на пианино, мы играли джаз. В общем, мы поняли, что третий концерт точно будет. И он не станет последним.

Как вы планируете свои выступления?

Чем дальше мы развиваем проект, тем большими смыслами и качеством хочется его наполнить. Сначала мероприятия были исключительно музыкальными, но сегодня они прирастают и театральными, и визуальными решениями. Двигаемся не от даты, а от идеи. А идея – дама капризная, кто знает, когда она придет? Поэтому сначала всегда накопление: посещение концертов, чтение, многочасовое прослушивание музыки, постоянное изучение площадок. И когда все это собирается в цельную идею, на подготовку уходит три-четыре месяца. Держим ритм ежегодного события.

Для вас принципиально всякий раз менять концепцию и локацию?

Да, для меня это очень важно. Во-первых, мы на 98% не повторяем репертуар и каждый раз выходим на сцену с новой программой, которая собирается под идею. Например, шестой LALIJAM назывался «Из темноты», и мы по ходу концерта мы двигались «от тьмы к свету» вместе с труппой театра юного зрителя «Дилижанс», а между песнями актеры читали специально подобранные стихотворения, поддерживающие эту тему. А на восьмом концерте в театре «Колесо» действие отражало ход жизни главной героини, которая по мере взросления писала и получала письма от самой себя. И музыка отражала все эти периоды. Для каждой идеи нужно подобрать соответствующую площадку, состав музыкантов, репертуар и формат. И только при неповторимости каждого концерта полностью исключен автоматизм – все работают на пределе креативных возможностей, вдохновляясь на эксперименты и новые решения.