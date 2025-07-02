«Баланс Towers» покоряет страну: эксперты URBAN 2025 назвали проект лучшим жилым небоскребом России

Жилой комплекс стал победителем престижной федеральной премии URBAN 2025 в номинации «Лучший жилой небоскреб России».

26 июня в столичном отеле Mantera Supreme состоялась церемония награждения победителей премии URBAN Awards, которая уже много лет считается «Оскаром» в мире недвижимости. Команда девелоперской компании «Альянс-Менеджмент» вернулась из Москвы с хорошими новостями: экспертный совет премии присудил «Баланс Towers» первое место в номинации «Лучший жилой небоскреб России»! И это не все награды: проект вышел в финал еще одной номинации – «Лучший региональный жилой комплекс бизнес-класса Поволжья».

Чтобы оценить масштаб этого достижения, стоит отметить, что в этом году за победу боролись более ста номинантов, а проекты оценивались экспертным жюри, состоящим из 91 авторитетного профессионала отрасли: архитекторов, девелоперов, урбанистов и аналитиков.