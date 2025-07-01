Знакомьтесь: Ира Фишман и Александр Шуткин, которые на собственном примере показывают, как использовать благоприятную среду и потенциал старого города

Мне как бывшему жителю Промышленного района немножечко обидно, что почти все плюшки – красота, благоустройство и праздники – достаются старому городу. И всегда было интересно: почему бы не перенести часть университетов, например, и другой инфраструктуры поближе к бывшему ипподрому?

Александр: Просто у нас структура города не радиально-кольцевая, как в Москве, а векторно-лучевая. Так уж сформировалась Самара, что все образовательные центры расположены в исторической среде. И сегодня озвучиваются разные идеи, включая перенос в район стадиона «Солидарность Самара Арена» образовательного кампуса. С другой стороны, когда мы переехали сюда, для меня стало открытием, что, с точки зрения потребительских возможностей, периферийная застройка и Промышленный район дают больше преимуществ. Потому что хороший продуктовый магазин в центре надо было поискать. На первых порах для меня это было проблемой.

Ира: Я думаю, что идея с переносом филиалов – это хорошая история. На самом деле было бы здорово перенести на периферию хотя бы часть образовательной функции, чтобы немного сгладить эту постоянную миграцию через весь город. В то же время Промышленный район был изначально сформирован по принципу микрорайона. То есть сам тип среды и застройки там таков, что так называемый «настоящий город» не сформируется. Там слишком крупные кварталы, слишком большие здания, и при этом очень «рыхлая» среда с огромными дворами и ничейными пространствами. В Европе (например, в бывшем ГДР) подобные районы рекультивируют: прокладывают дополнительные улицы, превращают одиноко стоящие секции в периметральную застройку с живым уличным фронтом и небольшими, приватными дворами. Нашим периферийным районам также нужна рекультивация. Если просто взять и бахнуть в таком же огромном квартале филиал университета, это не решит проблему рыхлой среды и зависимости от транспорта. Изолированность, свойственная модернистскому подходу к градостроительству, – разделение территории города на крупные, оторванные друг от друга зоны делает жизнь в нем неудобной и вынуждает нас все время перемещаться куда-то на автомобиле или на общественном транспорте. Тем и прекрасен исторический центр, что здесь нет этого зонирования! Мой любимый пример – дом на ул. Куйбышева, ближе к Некрасовской, где на первом этаже базируется филиал детского сада, в глубине двора – жилая часть, где-то между ними сидят юристы, стоматологи и даже гинекологи, а на втором этаже – Департамент культуры. То есть в одном доме – целый город! И это, в принципе, правильно. Желание модернистов поделить все на зоны и всех расселить по микрорайонам было связано с развитием промышленности, которую нужно было дистанцировать от жилья. В нашу постиндустриальную эпоху это не нужно.

Александр: Понятие «пятнадцатиминутный город» – общемировое определение, подразумевающее, что все сервисы и функции, которые тебе необходимы, находятся в пятнадцатиминутной пешеходной доступности. И центр Самары этому критерию полностью соответствует. С Промышленным районом сложнее. Тольятти и вовсе автомобильный город, который вообще не был заточен на пешеходное перемещение. И это, к слову, отличный пример того, что технологии и менталитет меняются гораздо быстрее, чем реализуются градостроительные стратегии. Прошло всего лет сорок с тех пор, как у автомобильного транспорта был некий приоритет, а у нас уже есть индивидуальные средства мобильности, электросамокаты и электровелосипеды, для которых нет пространства в сложившейся планировочной структуре. В том же Тольятти много места, поэтому ему будет проще переформатироваться. Но нам все равно придется с этим работать, просто мы только-только начали осознавать масштаб проблемы.

Получается, эта инерционность по отношению с градостроительными решениями резко повышает стоимость ошибок, которые незаметны сначала и больно проявляются лет через десять?

Александр: Конечно. И сегодня мы практически не строим новых городов – они развиваются интенсивно, а не экстенсивно, без серьезных градостроительных изменений. И это общемировая тенденция. «Южный город» и «Кошелев» я не имею в виду, потому что это как раз ошибка, которая заметна сразу: мы создали скопление людей на периферии в среде, которая не сформирована как город. И та же компания «Древо» к нам обращается за помощью, потому что понимает, что город у них пока не получается. Уличный ретейл и общественные пространства очень медленно внедряются в микрорайонную застройку. Тем интереснее наблюдать, как общественные функции постепенно перебираются на просеки и там один за другим исчезают заборы.

Мне кажется, заборчики – это символ нашей страны и они не исчезнут никогда!

Ира: Это так – страна заборов!

Александр: Один из наших заказчиков – это компания, которая строит коттеджные поселки. И один из своих проектов в сосновом лесу они представили как клубный поселок, в котором не будет заборов. В итоге у людей, потративших серьезные деньги, возникает слом шаблона: им трудно представить свою жизнь без забора!

Ира: На самом деле очень классно, что начинают появляться подобные регламенты и девелоперы, которые выбирают, кто будет жить в их проектах. Буквально: если вы разделяете наши ценности, тогда вы нам подходите. Это правильный подход. Кстати, тему с заборами хорошо разбирают авторы книги «Страна заборов»: по большому счету российские заборы – это железный занавес, который так и не упал у людей где-то внутри. И у нас целое поколение выросло с желанием отгородиться от всего мира и всевидящего ока государства. Но менталитет постоянно меняется: волнами и циклами.

А можно ли говорить в целом о ментальности города как вот некого эгрегора? Потому что если Самара – город-курорт, то у него должна быть соответствующая некая там ментальность и атмосфера, чтобы не отпугивать туристов.

Ира: Мне кажется, мы часто забываем о том, что наш город – это по большому счету два города: закрытый Куйбышев и открытая Самара. И у этих двух городов совершенно разная ментальность. Самара, которая заканчивается где-то на Полевой, это, в основной своей массе, расслабленные и приветливые волжане, а ближе к Безымянке все ярче проявляется закрытый менталитет куйбышевцев-заводчан, привыкших к заборам и повышенной секретности. В 2018 году мы помогали организовывать проектный семинар для молодых архитекторов и назвали его «Самара – открытый город», в противовес тому, что Куйбышев всегда был городом закрытым.

Александр: Мне кажется, с ментальностью в нашем городе все хорошо. И это заметно сильнее, когда возвращаешься домой из Москвы с ее дисбалансом и понимаешь, что у нас, в общем-то, всего достаточно и все хорошо. И не надо нам мешать. Когда я приезжаю в Москву, то очень остро ощущаю, как все в стране централизовано в одном месте: и какие-то уникальные сервисы, и хорошая архитектура, и огромное, ненормальное, количество людей. И когда возвращаюсь, всегда чувствую, как же у нас хорошо. Нам ничего не надо, только не трогайте нас.

Ира: Я тоже, когда возвращаюсь из Москвы, люблю пройтись от железнодорожного вокзала по Красноармейской и вдохнуть этот, чисто самарский, человеческий масштаб среды. Интересно, что когда мы работали в Сызрани, много людей там говорили, что любят свой город за то, что в нем хорошо и тихо, в отличие от Самары, где шумно и слишком много людей.