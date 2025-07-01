Нина Казачкова: «Нам хочется видеть исторические дома в центре Самары, а не человейники, вычистить кварталы от хлама и разрушенных сараев»

«Но даже самые, казалось бы, несбыточные мечты могут исполниться»

Победа в битве за элеватор – громкое и яркое событие для Самары…

Скорее, я бы сказала, что и для всей России в целом! Некоторые архитекторы и урбанисты не верили, что в суде мы сможем одержать победу. Да и многие эксперты сомневались. Но мы очень надеялись и верили в победу, ведь у нас – скажу вам без преувеличения – была крутая правовая поддержка.

Каким был лично для вас тот день, когда вы узнали, что элеватор – выявленный объект культурного наследия?

Совершенно обычным. Встала утром и начала отвечать на бесконечную череду звонков. И я, если честно, уже и не вспомню, кто первым прислал мне эту, на самом деле, долгожданную новость.

То есть праздника с игристым для всей команды не было?

Был! Но мы отметили победу, когда суд вынес решение. Уже на тот момент мы понимали, что элеватор будет признан выявленным объектом культурного наследия. Да, мы собрались командой и со всеми, кто был причастен к сложной работе – от юристов до экспертов, и отметили это дело.

Сколько человек в команде Самарского отделения ВООПИиК?

В команде ВООПИиК тридцать четыре человека, а в этом процессе участвовало около десяти, и это не считая экспертов, которые привлекались судом. А тех, кто помогал нам советом и подбадривал, было гораздо больше!

Насколько суды – трудозатратная и сложная история?

Очень: к каждому судебному заседанию – а они были у нас практически каждый месяц! – нужно было готовиться серьезно. Это занимало много времени. Эмоционально тяжело. Не знаешь, какие вопросы судья задаст, как правильно нужно ответить, как сдержать эмоции. Не сдержался, кинул реплику, вступил в перепалку – судья может удалить из зала суда.

А с вами такое случалось?

На этом процессе нет, уже был опыт. Меня удаляли один раз: это было на суде, который касался защиты моего дома. В один момент нервы просто не выдержали. На суде нужно иметь здравый смысл и холодный рассудок. Главное – не переносить разногласия и претензии сторон на личные отношения. Важно идти нога в ногу и решать единые задачи. Без обид.

Уже удалось выдохнуть после того, как завершились суды?

Нет, потому что мы все еще не до конца понимаем, что же будет дальше. Собственник здания может подать кассацию, и судебный процесс возобновится. Сейчас у нас есть несколько проектов приспособления элеватора, например Музей Волги с палеонтологическим парком. Есть и другие идеи: где-то стандартные, где-то сумасшедшие. Но даже самые, казалось бы, несбыточные мечты могут исполниться. И поэтому мы не ограничиваем себя в идеях. Но если собственник решит, что внутри элеватора ничего не будет, надеемся, что хотя бы вокруг него появится обустроенное общественное пространство.

Какие из уже существующих вариантов вам ближе всего?

Сложно отдать предпочтение прямо сейчас – еще не проводились конкурсы. Все будет зависеть от того, какие проекты и финансы смогут привлечь. Конечно, хотелось бы, чтобы был использован весь потенциал элеватора. Если этим будет заниматься собственник, то, как мне кажется, грамотно освоить все пространство ему будет нереально, у него другие цели: да, возможно, он откроет ресторан наверху, а помещения внизу отдаст под торговые площади. На этом все. Но время покажет.

Снос элеватора действительно намного дороже, чем его восстановление и адаптация под общественное пространство?

Нет, снести элеватор – проще, чем кажется. Мы тоже думали, что это дорого, сложно и практически нереально, но эксперты, с которыми мы консультировались по этому вопросу, дали понять, что мы ошибаемся.

Были ли моменты, когда руки в борьбе за элеватор просто опускались?

Никогда такого не было. Даже когда представляли, что нам придется дойти до Верховного суда, мы не теряли надежду.