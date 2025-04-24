Время крышевать: «Город-курорт» откроет новую «высокую» площадку в Самаре

Екатерина Ревинская

Основатель агентства нестандартных экскурсий «Город-Курорт»

Искать новую крышу для «Города-Курорта» нам даже и не пришлось: уже пять лет мы проводим на самом верху торгового центра «Опера» наше флагманское сезонное мероприятие «Джаз на крыше». И когда мы закрыли проект в «Авроре», выбор, куда нам двигаться дальше, даже не стоял. Мы уже были знакомы со всеми нюансами и сложностями работы на площадке, а это – как показывает практика – один из самых важных моментов в организации мероприятий: нужно учитывать не только погодные условия, но и такие неочевидные факторы, как ветровая нагрузка, прямые солнечные лучи и звукоизоляция от соседних жилых домов.

Сейчас мы заканчиваем ремонт, и я с уверенностью могу сказать, что это будет одна из самых эстетичных площадок города. Над ней работает команда декораторов, мы закупаем абсолютно новую посуду и создаем фотозоны, а недавно мы начали сотрудничать с одним из самых узнаваемых кейтерингов города. Я хочу вложить в эту крышу весь свой опыт по созданию и оформлению подобных площадок – да, мне хочется, чтобы первым словом, которое произносят гости, попадая на нее, было «вау».

Уже первого мая мы откроем крышесносный сезон нашим легендарным «Джазом на крыше», но уже в новом формате. Также мы планируем проводить кинопоказы под открытым небом с настоящей попкорн-машиной, концерты, дегустации, нейрографику, частные мероприятия и даже книжный клуб.

Крыши за десять лет существования «Города-Курорта» стали нашей настоящей изюминкой: в 2015 году я начала водить экскурсии по крыше, а уже через год нашла свою первую крышу – ей стала заброшка на территории бывшего «ЗИМа»! Мы поднимали туда людей в финале экскурсии по заброшенным бункерам – и это всегда был полный восторг. Сейчас на этом месте уже стоят новостройки. А с 2017 по 2019 года мы водили наших гостей на крышу старинного особняка рядом с площадью Куйбышева.

Сейчас у меня в аренде целых две крыши: одна – в торговом центре «Опера», вторая – напротив Художественного музея. Виды оттуда лучше, чем в Питере: на ней мы проводим свидания, как из Pinterest. Я обожаю свои крыши, горю ими и, наверное, никогда не перестану поднимать голову наверх, чтобы разглядеть очередную поднебесную «жемчужину» нашего города.