Бизнес-скул по-самарски: на «Станкозаводе» пройдет седьмая микро-конфа для мини-предпринимателей

Достаем ежедневники и записываем – а мы ведь проверим: 23 апреля в семь вечера на «Станкозаводе», в аудитории А106, пройдет седьмая микро-конфа для мини-предпринимателей. О чем? Говорить будут про действительно важное: от визуального позиционирования и сборки команды до психологии денег и защиты своего бизнеса. Все то, чему – зачастую – не учат в университетах. А жаль!

Делиться опытом будут – без заумных презентаций, абстрактных терминов, зато с возможностью задать все интересующие вопросы – профессиональный фотограф Маша Скобелева, топ-менеджер со стажем работы более двадцати лет Ольга Саенко, психолог и EDMR-терапевт Светлана Потапова, а также юрист, коуч и руководитель правового агентства «Рефабула» Татьяна Смирнова.

А теперь сюрприз для самых внимательных: по промокоду sobaka будет действовать скидка двести рублей на приобретение билета.