Самарские собаки смогут получить собственный цифровой паспорт

Команда «Золотого носа» запустила цифровой сервис, основанный на уникальность собачьего носа.

Команда проекта «Золотой нос» приготовила хорошую новость для всех собаководов страны: резиденты технопарка «Жигулевская долина» разработали технологию для создания цифрового паспорта животного и запустили бот, который помогает создать его прямо сегодня. Технология основана на уникальности собачьего носа и проста в использовании: достаточно четкой фотографии питомца, чтобы зарегистрировать его в системе, которая поможет облегчить его поиски в случае пропажи.