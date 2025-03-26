Елизавета Федосеева: «Я и моя команда отчасти наивны: верим в лучшее, в поддержку друг друга и в то, что каждый может делать свои маленькие шаги»

Все началось с любви

Первый концерт LALIJAM прошел в 2017 году в поддержку тольяттинки Лали Пасынковой, боровшейся с раком. Именно ее история вдохновила нас на создание мероприятия и дала ему имя. Помню, что сначала это был лишь порыв внести свой небольшой – не только материальный – вклад и в череде непростых событий создать ощущение праздника, отвлечься на время от трудного процесса лечения и насладиться атмосферой музыки, красоты и любви собравшихся гостей.

История Лали и этого вечера стала особенной: тогда в камерном зале театра «Колесо» собрались 180 гостей. Нам очень хотелось сохранить ту атмосферу, которая окружала всех в этот вечер: именно поэтому мы решили продолжить концерты LALIJAM – и в память о Лали, и в благодарность за то, что ее история открыла совершенно иной ракурс взаимодействия между людьми. Радует, что у проекта много постоянных партнеров и гостей – за семь лет у нас сформировалось целое сообщество социально ответственных предпринимателей, из года в год участвующих в LALIJAM. Благодаря каждому из них за семь лет проведения концертов мы смогли собрать 1 250 000 рублей и поддержать фонды «Тольятти» и «В ответе за будущее», оказать адресную помощь нуждающимся, помочь Тольяттинской филармонии, Музею-мастерской «Музыка Тольятти» и стипендиатам, которые учатся в Музыкальной школе № 4.

Послание самому себе

Из года в год концерты получаются по-настоящему особенными. Мы продолжаем развивать историю и глубину LALIJAM через коллаборации: так, с театром юного зрителя «Дилижанс» гости оказывались в темноте и по ходу концерта двигались к свету, в саду музыкальной школы погружались в атмосферу цветов, лета и ярких красок. В этот раз концерт LALIJAM «Письма в Зазеркалье» посвящен истории одного человека, и каждый гость сможет найти в ней что-то про себя. Перед началом концерта гости смогут примерить роль главного героя и написать письмо самим себе – в будущее.

Как организатор и ведущий исполнитель, я всегда фокусируюсь на ощущении гостя: в какую атмосферу мы его приглашаем. И каждый раз, отвечая на вопрос: «Для чего мы это делаем?», понимаю, что мы это делаем просто потому, что не можем не делать. Я и моя команда отчасти наивны: верим в лучшее, в поддержку друг друга и в то, что каждый может делать свои маленькие шаги, чтобы жизнь вокруг становилась чуточку лучше – радостнее, интереснее, вдумчивее. И это немало!

Да, наш проект некоммерческий – вся прибыль передается на благотворительные цели, но я уверена, что организационные моменты должны отвечать высоким стандартам и достойно представлять не только команду организаторов, но и наших партнеров, и город. Участниками проекта становятся ведущие музыканты города и региона, музыканты Тольяттинского джазового оркестра, оперные певцы, драматические актеры, ученики музыкальных школ. Мы очень любим Тольятти, гордимся им и хотим делать здесь то, что умеем, на высшем уровне. И если мы решились организовывать городское мероприятие, то оно должно быть знаковым и достойным приглашения, в том числе иногородних гостей. LALIJAM – именно то событие, которое позволяет нам из года в год выходить за рамки привычного и объединяться в большую силу.