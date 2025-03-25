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По Самаре – бесплатно: «Город-курорт» проведет десять городских экскурсий

«Городу-курорту» исполняется десять! И в честь этого события подарки дарят не только им, но и они: уже завтра, 26 марта в шесть вечера, агентство при поддержке Министерства туризма Самарской области даст старт серии из десяти бесплатных экскурсий по городу. Будет все, как и должно быть: профессиональные экскурсоводы, различные пешеходные маршруты, легенды, мифы и доказанные исторические факты.

Сообщается, что все билеты на завтра уже расхватали за (!) один день, но это не повод грустить – забронировать места на следующий «заход» можно уже сейчас.

Фото: Максим Монахов

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