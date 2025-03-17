Сезон свопов, маркетов и гаражек открыт и набирает обороты!

В эту субботу на территории Samara Gastro стартует «Большой весенний маркет», организаторы которого обещают максимальную концентрацию самарских мастеров. Это отличная возможность пополнить свою коллекцию украшений, игрушек и декора для дома ручной работы.

Еще одна запись в ежедневниках на 22 марта: в «Нулевой комнате» – не опять, а снова! – пройдет гаражка издательства «МИФ». Город ждут два дня книжной ярмарки с новинками и проверенной временем «классикой», а также интересный лекторий. Артбуки, подарочные издания и детская литература тоже будут.

На шестое апреля назначен книжный маркет-своп в «Проливке». Программу организаторы пока держат в секрете, но это отличная возможность обменяться книгами с другими ценителями «бумаги» и пополнить свою библиотеку.