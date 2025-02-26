Апсайкл, своп, гаражка: каким будет «Весенний маркет» на «Станкозаводе» на этих выходных

Первый – хоть и не самый очевидный – признак приближающегося тепла – это желание обновить все вокруг: от одежды и аксессуаров до посуды, ароматов для дома и той самой вазы – для самых шикарных букетов. Закрыть сразу все пункты в весеннем чек-листе можно будет на «Весеннем маркете», который пройдет 1 и 2 марта на «Станкозаводе».

Организаторы готовят два маркет-этажа, лекции, апсайкл-мастер-классы, цветочный своп и – что особенно важно в период весеннего обновления гардероба – гаражную распродажу. Кажется, гранд-шоппинг по-самарски выглядит именно так!