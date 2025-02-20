Бодрый подкаст: вышел первый выпуск подкаста про кофе «Варибариста»

Создатель подкаста «Варибариста»

«Я задумалась о том, что идея сделать подкаст действительно появилась раньше, чем организовать кофейный фестиваль «Варибариста». Открою небольшую тайну: в 2019 году я уже делала подкаст – дома, на коленке записывала его на длинную проводную петличку. Тогда это были маленькие заметки о жизни в Петербурге. Я опубликовала шесть эпизодов и в один день удалила подкаст со всех площадок – тогда не чувствовала отклика и сил в самой себе, чтобы продолжать. Но этот опыт остался внутри, чтобы спустя (!)шесть лет сделать это снова, но уже с командой, хорошим оборудованием, в красивой локации и с замечательными гостями.

Подкаст «Варибариста» и одноименный кофейный фестиваль – они про одно: про любовь к кофе, людям и городу. Это виртуальный формат фестиваля, когда сам фестиваль пока ищет возможности быть реализованным во второй раз.

Главное, что этот подкаст необходим мне как человеку, который хочет больше погружаться в мир людей, влюбленных в кофе в Самаре. Возвращаясь из Петербурга в родные просторы в 2020 году, я не знала о кофе в Самаре ничего, и вот уже пять лет знакомлюсь с удивительными людьми и их проектами. И я хочу, чтобы каждый человек, который пьет кофе, чай или матчу, искал и находил в Самаре место, которое будет ему по душе.

У нас небольшая команда: я работаю продюсером, а мой партнер Валера Зайнуллин – режиссером и монтажером. Также у нас есть прекрасный оператор Никита Елисеев, а со звуком нам помог друг и рэп-исполнитель Алексей Матюхин, известный как Redne. Ребята арендовали оборудование, я договорилась о локации – первый подкаст мы снимали в кофейне LUMOS. Полтора часа душевных разговоров с Женей Ивахненко – основателем кофейни «8 Атомов» – были потрясающими. Перед записью он пожелал мне удачи и сказал, что все будет хорошо. Так оно и было!

Герои подкаста – люди, влюбленные в кофе. Подкаст «Варибариста» начал свою работу как раз с Жени Ивахненко – в начале эпизода есть маленькая история, почему именно он стал нашим первым участником. Уже могу немного заспойлерить следующих героев: шеф-бариста LUMOS Даня, сотрудники кофейни White Cup и – возможно – Влад из MUWA. Но это лишь часть – список у меня большой!

Подкаст мы снимаем в видеоформате, он уже опубликован на Youtube и VK. Также мы сделаем аудиоверсию и зальем ее на «Яндекс.Музыку». В планах – развивать кофейную культуру и рассказывать больше о людях, которые ее создают. А когда ты что-то делаешь от сердца, это дает свои плоды. Уверена, все обязательно будет, главное – продолжать то, что ты любишь!»