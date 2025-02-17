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Как начать весну правильно? С расхламления и комфортного шопинга

Хорошие новости для всех, кто приветствует идеи расхламления и поддерживает принципы разумного потребления: в этом году март в Самаре начнется с «Большого хвостатого свопа» в «Нулевой комнате». Кроме обмена вещами можно будет пополнить косметикой, которая вам не подошла, «Корзину добра», помочь котейне «Чукотка» и послушать лекции о волонтерстве и способах разобраться с лишними вещами и эмоциями.

«Уютный маркет» в музее Алабина предлагает окунуться в мир творчества и красоты: здесь будет работать фотобудка, можно будет подобрать авторские подарки на любой вкус и принять участие в мастер-классах от самарских мастеров.

Фото: Архивы пресс-служб

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