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Собака.ru запускает новый опен-колл!

Мы продолжаем, мы никогда не устаем. Музыканты, модники и художники показали себя великолепно! Теперь пришла очередь креативных предпринимателей: дизайнеры мерча и сувениров, ювелирные мастера, создатели самых стильных вещей для дома, умельцы предметного проектирования и декора! Рассказывайте о себе и прикрепляйте ссылки в комментариях к этому посту.

А мы выберем самый сок и напишем о вас! НО! Это еще не все: самыми классными портфолио мы поделимся с кураторами фестиваля набережных «ВолгаФест»!

Круто? Еще бы! Ждем вас!

Иллюстрация: Михаил Качикаракис

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