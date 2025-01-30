А что если завтра Конец Света?

Это абсолютный рекорд. Еще никогда мы не были так близки к «ядерной полуночи». По версии издания «Бюллетень ученых-атомщиков» конечно же. А вы задумывались, что будете делать в свой самый последний день? Грустные предсказания в моде как никогда, поэтому редакция Собака.ru решила пофантазировать.
Максим Осипов, издатель:
«Я объемся мармеладными червячками под песню «Spending my time» группы Roxette и впаду в сахарную кому, чтобы пропустить конец света»
Наталья Алиуллова, проджект-менеджер:
«Буду много плакать»
Екатерина Астафурова, арт-директор:
«Я буду пить игристое и смотреть «Интерстеллар», желательно с близкими и родными рядом»
Денис Либстер, редактор:
«Философия пути самурая учит нас жить так, словно ты уже умер, поэтому тикание часов Судного дня не сильно изменит мой распорядок. Разве что, отложу – наконец! – все рабочие дела и проекты, возьму бумажную книгу из длиннющего списка «Что я хочу прочитать», немного сыра, фруктов и турку: поедем с близкими валяться на траве и варить кофе с видом на последний рассвет или закат»
Ксения Возгорькова, редактор:
«Я бы вообще лишний раз не двигалась. Вдруг пронесет. Закупилась бы шоколадными конфетами и наконец пересмотрела все части «Шрека»
Екатерина Голованова, директор издания:
«Выберусь с семьей и близкими людьми в живописное место, сходим на рыбалку, приготовим вкусный ужин, посмотрим диафильмы, вспомним прекрасные моменты из жизни, обнимемся»
Алексей Тилли, редактор:
«Провел бы прекрасный день с женой, родственниками и собаками. Послушал бы «Тристана и Изольду» Вагнера или пересмотрел «Меланхолию» Триера. Мрачный сарказм делает тебя непобедимым. Есть много вещей, по которым буду скучать: цветные шапочки нашего издателя, часовые планерки и фильтр из «Толстого»... Хотя я вас обманул. За пару дней до конца света я отправлюсь посмотреть Валенсию. Или Дублин»
Михаил Качикаракис, дизайнер:
«Я бы устроил пикник с любимой едой и женщиной, где-нибудь в тихом красивом месте с видом на закат цивилизации»
Текст и AI-иллюстрации: Алексей Тилли
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