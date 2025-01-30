А что если завтра Конец Света?

«Философия пути самурая учит нас жить так, словно ты уже умер, поэтому тикание часов Судного дня не сильно изменит мой распорядок. Разве что, отложу – наконец! – все рабочие дела и проекты, возьму бумажную книгу из длиннющего списка «Что я хочу прочитать», немного сыра, фруктов и турку: поедем с близкими валяться на траве и варить кофе с видом на последний рассвет или закат»