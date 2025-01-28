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Как белый лабрадор стал самым популярным студентом Самары?

После Дня студента самым популярным студентом Самары стал белый лабрадор Снежок, который взорвал социальные сети страны. Это собака-поводырь студентов СГИКа Анны и Валентина Бычковых, которому администрация вуза решила выдать сувенирный студенческий билет на имя Снежка Валентиновича Бычкова. Это решение стало продолжением традиции отмечать сувенирными документами почетных выпускников и студентов института: первым, кто получил такой студенческий, стал Сергей Жуков – документ вручили ему на творческой встрече со студентами.

Фото: Архивы пресс-службы СГИК

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