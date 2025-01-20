Как собаки из приюта могут помочь самарскому бизнесу? Отвечает одна из создателей экосистемы «Добрый стиль» Инна Тарасенко!

Директор центра помощи животным «ФлагманВет» рассказала о концепции нового проекта и поделилась, как стать его участником.

В конце декабря 2024 года команда центра помощи животным «ФлагманВет» запустила проект «Добрый Стиль», создающий экосистему, где гармонично сочетаются бизнес, стиль, дог-френдли движение, волонтерство и помощь бездомным животным. Собака.ru попросила директора центра Инну Тарасенко рассказать, с чего начался проект и как стать его участником.

«Проект «Добрый Стиль» родился одновременно с вопросом: а как бездомные животные могут помочь бизнесу? Как донести до людей, что собаки полезны, просто люди в большинстве случаев не до конца понимают, чем именно? Мы привыкли думать, что помощь требуется только животным. И часто не замечаем, и не понимаем, что животные тоже могут помогать людям.

«Добрый Стиль» предлагает компаниям различные форматы сотрудничества – от dog-friendly пространств до благотворительных акций. Мы можем интегрировать помощь бездомным животным в любую бизнес-стратегию, помогая не только проявить социальную ответственность, но и привлечь внимание новых клиентов, повысить лояльность и создать позитивный имидж.

Мы уже попробовали интересные коллаборации с самарским бизнесом и можем сказать, что экосистема «Добрый Стиль» набирает обороты: планы у нас поистине грандиозные. Это и рекламные кампании с брендами, и работа на различных спортивных мероприятиях, выставках и конференциях, а также организация мастер-классов и лекций. При этом мы безусловно уделяем внимание социальной составляющей: дружим со школами, интернатами и центрами дополнительного образования, проводим «Уроки добра», где рассказываем об особенностях взаимодействия с животными.

«Добрый стиль» кажется нам максимально прогрессивным, понятным и эффективным направлением благотворительности, аналогов которому нет. Хочется показать, что животные тоже могут помогать нам. И вот здесь мы как раз хотим показать, чем именно!

Присоединиться к экосистеме «Добрый Стиль» может каждый желающий: достаточно написать нам в социальной сети проекта. Там же мы рассказываем подробно обо всех мероприятиях, которые проводим вместе с нашими партнерами. Например, о благотворительных кинопоказах: на них могут свободно попасть жители города. Можно придумать абсолютно любую историю с сотрудничеством – нам часто требуется волонтерская помощь. Организаторы проекта всегда готовы обсудить различные форматы помощи».



Текст: Денис Либстер