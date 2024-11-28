Зачем записываться на «Открытую лабораторную»? Отвечает Ксения Морозова

Собака.ru поговорила с координатором науч-поп-акции в Самаре и редактором управления пресс-службы и информации Самарского политеха Ксенией Морозовой, которая рассказала все про «Открытую лабораторию»:

«Сценарий «Лабы» простой: «лаборанты» выбирают любую понравившуюся площадку, получают небольшие сувениры, слушают лекцию «завлаба», а потом разбирают каждое задание с ученым и получают новые знания и подарки. «Открытая лаборатория» - это отличная возможность стать ближе к науке, подружиться с учёными и сломать сложившиеся стереотипы: многие думают, что учёные - скучные и закрытые люди, а это вовсе не так. Вот простой пример: второй год подряд молодой философ Роман Исаев собирает большую и «живую» аудиторию в диско-баре «Хват». На его первой лекции люди сидели на пивных ящиках, потому что стульев на всех желающих не хватило. В этом году у него снова был аншлаг и полный зал.

Чтобы добавить интереса к «Лабе», я стараюсь подбирать интересные локации. В прошлом году «лаборанты» могли познакомиться с экспозицией Археоцентра и «Умного дома бабочек», а в этом мы организовали экскурсию на закрытый для посещений «Нефтефлот». Но собрать внушительную аудиторию нам помогают не сувениры и билеты в самарские музеи, которые мы щедро раздаем «лаборантам», а возможность получить новые знания и проверить свою «научную картину мира» на соответствие с реальностью. Вот вы часто задумываетесь о том, может ли атомный ледокол пересечь экватор? А «Лаба» заставляет задуматься и учит смотреть шире на мир и узнавать что-то новое о нём!»