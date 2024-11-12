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Теория, практика и новые знакомства: зачем идти на конференцию «Искусство бренда: новые подходы и правила, этика и ответственность в digital»

Агентство коммуникаций «Перспектива» и радиостанция Business FM соберут практикующих экспертов в отеле Lotte.

Учиться, учиться и учиться – этот лозунг никогда не состарится, потому что мы живем в мире, который так быстро меняется, что правила игры обновляются буквально на лету. И ответственность за их нарушение тоже. И самый простой и надежный способ обновиться «до последней версии» и узнать, как создавать эффективные рекламные кампании, не нарушая требования законодательства – задать вопросы практикующим экспертам, которые держат руку на пульсе и готовы делиться своими знаниями и фишками.

19 ноября агентство коммуникаций «Перспектива»  и радиостанция Business FM соберут этих экспертов в отеле Lotte, где пройдет конференция «Искусство бренда: новые подходы и правила, этика и ответственность в digital». Это отличная возможность совместить теорию с практикой и завести новые полезные знакомства, которую не стоит упускать.

 

Информационный обзор редакции. 18+

Фото: Архивы пресс-служб

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