Повышаем культуру потребления: делимся книгами, перерабатываем джинсы и меняемся кактусами

Беречь и сохранять – это один из самых актуальных трендов, который мы поддерживаем изо всех сил. И предлагаем всем к нам присоединиться!

Не выбрасывайте старые книги! Отнесите их в ближайшие библиотеки. А, если у вас есть книги, которые посвящены истории и искусству XIX столетия и эпохи модерна, вас очень ждут в Музее Модерна : там формируют собственную библиотеку, доступную для всех желающих. Вот книжные темы, которым будут рады в музее: архитектура, визуальная культура, художественная литература, социально-политический контекст, философия, исследования повседневности, исследования по истории развития технологий и научно-техническому прогрессу, биографии архитекторов эпохи модерна.

: там формируют собственную библиотеку, доступную для всех желающих. Вот книжные темы, которым будут рады в музее: архитектура, визуальная культура, художественная литература, социально-политический контекст, философия, исследования повседневности, исследования по истории развития технологий и научно-техническому прогрессу, биографии архитекторов эпохи модерна. Не выбрасывайте старые джинсы! Они пригодятся, если вы решите создать своими руками арь-объект. В следующую среду в Третьяковке в Самаре начнет свою работу мастерская творческой переработки «Ап!», в которой искусствоведы Пётр Лукрица, Варвара Торокина и Дарья Волкова научат всех желающих – а предполагается семейный формат обучения – превращать в искусство пластик, джинсовую ткань и упаковочные материалы.

начнет свою работу мастерская творческой переработки «Ап!», в которой искусствоведы Пётр Лукрица, Варвара Торокина и Дарья Волкова научат всех желающих – а предполагается семейный формат обучения – превращать в искусство пластик, джинсовую ткань и упаковочные материалы. Не выбрасывайте старый кактус! Дайте ему шанс найти нового хозяина и отнесите его на выставку-ярмарку кактусов и суккулентов, которую самарский кактус-клуб «Корифанта» организует в честь собственного пятилетия. Праздник с обменом растениями, мастер-классами и консультациями пройдет в последнюю субботу октября в коворкинг-студии «ВсёЖивое»

Информационный обзор редакции. 16+