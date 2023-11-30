Тот случай, когда креатив оценили: самарский хакатон отметили Bema!

Хакатон «Креатив на Волге», проходивший на Станкозаводе, получил премию Bema! в номинации «Лучший просветительский проект».

В августе на Станкозаводе прошел хакатон «Креатив на Волге». Вчера в отеле Marriott Imperial Plaza выяснилось, что прошел он не зря: экспертное жюри профессиональной премии индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций Bema! присудила мероприятию и его организаторам - ивент-агентству «Мандариновая лиса», консалтинговой компании REC и креативному кластеру Станкозавод – первое место в номинации «Лучший просветительский проект».