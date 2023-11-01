Дом восходящего рока: Zvezda House Of Rock принимает гостей

Zvezda House Of Rock выполняет функцию музея «хранить и экспонировать», но флер совсем другой: Дом рока будет показывать шоу. И после знакомства понимаешь, что Zvezda House Of Rock больше, чем просто музей. Это огромная экспозиция воспоминаний, всамделишной ностальгии и гигантское наследие западной музыки. Экспозиция выглядит бодро, иногда даже можно сказать, что перенасыщено, но в этом и есть прелесть Дома — гулять по нему можно очень и очень долго.
Дом рока занял соседнее со «Звездой» — да-да, именно там, где всеми цветами переливается футуристический куб с видеорекламой — здание, почти напротив Фабрики-кухни. Вместе с «Самарой Космической»
и Третьяковкой музейный треугольник формирует особый вид погружения в крайне разноплановый контент: на первой выставке филиала Третьяковской галереи предложат погружение в мир образов еды, команда космического музея работает с миром планет и астероидов. А вот чего ожидать от Дома рока расскажем ниже.
Техно и пожар
До Дома рока в здании располагался андеграундный клуб Untitled: каждые выходные там проходили электронные вечеринки с масштабным размахом. Над диджеем были подвешены исполинские экраны с видеоартом, для тех, кого мало качает. установлены качели, а внутри было настолько темно, что иногда музыка дорисовывала визуальные образы перед глазами. Техно-праздник длился не очень долго, в 2018 году случился пожар — сгорела крыша здания.
Музей рока. Начало
Так как Untitled отличался нарочитым минимализмом, кроме бетонных стен в клубе ничего больше не было. Поэтому после слез локальной рейв-тусовки, начался процесс трансформации площадей под нужды Дома рока. Институция должна была открыться в 2021 году, но как часто — а вернее всегда — происходит со стройкой масштабных культурных проектов, Дом рока приготовили к приему гостей только к осени 2023.
Музей рока. Предвкушение
Начинается Дом с «Комнаты советского подростка конца 1960-х» с большим количеством аутентичных артефактов. Место мечты, место старта сознательной жизни с обрывками афиш, газет и журналов с наивными заголовками. Сразу после этой комнаты мы оказываемся в святая святых — бэкстейдже. Именно здесь стартует таинство/предвкушение музыки, а именно подготовка. Именно в бэке работают техники и менеджеры групп. Бэкстейдж — нутрянка магии! Простым смертным видеть все эти туровые боксы и кейсы не всегда удается, поэтому это на сто процентов интересно. Сборка аппаратура и ее транспортировка — история безумно важная, сборка сцены — кропотливая и решающая в шоу история.
Сразу после бэка — те самые гримерки, где капризные музыканты отдыхают перед выходом на сцену, исполняют в прямом и переносном смысле все свои капризы, прикладываются к кофе и крепкому, а как еще — нужно настроить себя и всех участников группы на нужный лад. Именно в гримерке музыканты формируют свой незабываемый образ. В Доме рока можно увидеть экспонаты с концертными костюмами, а также воссозданными элементами любой гримерки: зеркала, муляжи кофейных чашек, а также элементы образа и стиля: под стеклом можно увидеть ожерелье Эрика Клэптона или кольцо самого Бога фьюжна — Фрэнка Заппы.
Движемся дальше: green room — лаунж-зона для музыкантов. Большое интерактивное пространство, где в прямом смысле можно помузицировать. За стеклами — культовые музыкальные инструменты: восемь (!!!) стратокастеров из коллекции Эрика Клэптона, весь набор потрясающего винтажа: от джазового стандарта — 335 Гибсона — до винтажного кремового Телекастера 51 года. Музыканты от всего этого великолепия могут упасть в обморок: видно, что дирекция подошла к экспонированию с феерическим пиететом и огромной любовью к инструментам и всем, что связано с миром рок-икон.
Далее — стейдж. Куча света, звука и, конечно же, ощущения причастности к празднику жизни — рок концерту. Самый центр Дома — сцена — просто праздник артефактов, повсюду подлинные афиши, инструменты и прочая атрибутика жизни музыки.
Афтепати
После посещения музея, простите Дома, можно с удовольствием выпить кофе в Stereo cafe, где царит приятная тихая музыка, и подвести итоги. Гостей Zvezda House Of Rock ждут более пятисот экспонатов: шляпа Боба Дилана, плейлист Курта Кобейна с отпечатком его кеда, бас Пола Маккартни… Список бесконечный! Передать масштаб коллекции поможет одна цифра: в Доме рока выставлено более сорока гитар, учитывая коллекцию в четыреста единиц. Говорят, что больше только у Кита Ричардса!
Информационный обзор редакции. 16+
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