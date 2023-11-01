Дом восходящего рока: Zvezda House Of Rock принимает гостей

Zvezda House Of Rock выполняет функцию музея «хранить и экспонировать», но флер совсем другой: Дом рока будет показывать шоу. И после знакомства понимаешь, что Zvezda House Of Rock больше, чем просто музей. Это огромная экспозиция воспоминаний, всамделишной ностальгии и гигантское наследие западной музыки. Экспозиция выглядит бодро, иногда даже можно сказать, что перенасыщено, но в этом и есть прелесть Дома — гулять по нему можно очень и очень долго.

Дом рока занял соседнее со «Звездой» — да-да, именно там, где всеми цветами переливается футуристический куб с видеорекламой — здание, почти напротив Фабрики-кухни. Вместе с «Самарой Космической»

и Третьяковкой музейный треугольник формирует особый вид погружения в крайне разноплановый контент: на первой выставке филиала Третьяковской галереи предложат погружение в мир образов еды, команда космического музея работает с миром планет и астероидов. А вот чего ожидать от Дома рока расскажем ниже.