Осязаемый архив: инклюзия в культуре

Филиал Третьяковки и Музей модерна проведут конференцию, на которой соберутся музейные сотрудники и исследователи из Самары, Москвы и Казани

Главные темы конференции:

Что такое «инклюзия» в широком понимании этого слова, и кому она на самом деле нужна?

Как заниматься инклюзией, а не только исполнять ГОСТы?

Как институциям становится более доступными в условиях дефицитов и кризисов? И как начать, чтобы выиграть, а не выгореть?

Организаторы обещают экологичное общение с музейным сообществом из разных городов России.

Мероприятия пройдут 17-19 ноября в Музее Модерна и в Клубе Третьяковки в Самаре.