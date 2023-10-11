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Осязаемый архив: инклюзия в культуре

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Филиал Третьяковки и Музей модерна проведут конференцию, на которой соберутся музейные сотрудники и исследователи из Самары, Москвы и Казани

Главные темы конференции:
Что такое «инклюзия» в широком понимании этого слова, и кому она на самом деле нужна?
Как заниматься инклюзией, а не только исполнять ГОСТы?
Как институциям становится более доступными в условиях дефицитов и кризисов? И как начать, чтобы выиграть, а не выгореть?

Организаторы обещают экологичное общение с музейным сообществом из разных городов России.
Мероприятия пройдут 17-19 ноября в Музее Модерна и в Клубе Третьяковки в Самаре.

Фото: Архивы пресс-служб

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