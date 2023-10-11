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Фэшн из май профешн: новое направление в СГИКе

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Заведующая кафедрой дизайна и декоративно-прикладного искусства СГИК Дарья Артучева рассказала о новом направлении института «Дизайн костюма». 

Как будут обучать будущих гениев моды на новом факультете СГИКа «Дизайн костюма»? Отвечает заведующая кафедрой дизайна и декоративно-прикладного искусства СГИК Дарья Артучева: 


«Мы успешно прошли процедуру лицензирования и ждем всех, кто влюблен в моду, хочет развивать легкую промышленность нашей страны и видит себя дизайнером текстиля и костюма. Наше направление забрало базис кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства по созданию тканей, художественному ткачеству и авторскому текстилю для своих будущих студентов. По мере развития будем дополнительно приглашать педагогов, в том числе из сферы дизайна костюма. А пока можем похвастаться: все наши преподавателя - члены Союзов художников и дизайнеров России!»


 

Фото: Архивы пресс-служб

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