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Потрачено: истории города, которого нет

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«Заварка» приглашает на виртуальные прогулки по сгоревшей, разрушенной и утраченной Самаре.

Довольно символично, что выставка, посвященная навсегда утраченным памятникам архитектуры откроется в доме Маштакова — одном из немногих деревянных памятников, которые удалось не только сохранить, но и восстановить. «Деревянная Самара, которую мы не знаем» будет доступна с 9 июня: залы музея-галереи «Заварка» поделят на три экспозиции, которые расскажут о церковном зодчестве, купеческих дачах и утраченных зданиях. Экспозиция выставки состоит из фото из частных коллекций и элементов отделки, которые предоставил «Том Сойер Фест». В рамках выставки пройдут бесплатные лекции, экскурсии и мастер-классы — для участия нужно зарегистрироваться заранее.

 

Фото: соцсети музея-галереи «Заварка»

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