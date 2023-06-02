Пора ответить на все: уникальная возможность повлиять на будущее за пять минут

Каждый, кто заполнит короткую форму от кураторов проекта парка «Мастрюки», сможет занести себе в актив полезное дело и общественные работы.

7 июня в Краеведческом музее Тольятти лидеры туристических клубов, экскурсоводы, экологи и потенциальные партнеры природного парка «Мастрюки» начнут обсуждение его новой концепции. Если ты – да-да, именно ты! – тоже хочешь повлиять на будущее этого парка, от тебя требуется только одно: нам нужны твои ответы на махонькую анкету, которую составили кураторы проекта. Только ответы: одежду и мотоцикл можешь оставить себе.