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Общество

Пора ответить на все: уникальная возможность повлиять на будущее за пять минут

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Каждый, кто заполнит короткую форму от кураторов проекта парка «Мастрюки», сможет занести себе в актив полезное дело и общественные работы. 

7 июня в Краеведческом музее Тольятти лидеры туристических клубов, экскурсоводы, экологи и потенциальные партнеры природного парка «Мастрюки» начнут обсуждение его новой концепции. Если ты – да-да, именно ты! – тоже хочешь повлиять на будущее этого парка, от тебя требуется только одно: нам нужны твои ответы на махонькую анкету, которую составили кураторы проекта. Только ответы: одежду и мотоцикл можешь оставить себе.

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