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Надежда на берегу: всем электропопа за счет «ВолгаФеста»

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Тема VII феста — «Любовь», хедлайнером станет группа «Наадя», а для веры места в программе не нашлось.

За две недели до главного летнего фестиваля организаторы выкатили описание программы. Пока единственное, что можно планировать — это мини-отпуск с 13 по 18 июня, потому что детального расписания с таймингом, датами и локациями пока нет. Зато есть уверенность, в том, что кроме спектаклей, арт-объектов, музейного городка и лектория на «ВолгаФесте» будет большая сцена, на которой выступят махачкалинцы «Нееет, ты что», «Либерия» с африканскими ритмами и «Наадя» — «надежда независимой музыки» с песнями в жанре электропоп или инди-поп.

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