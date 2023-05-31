Надежда на берегу: всем электропопа за счет «ВолгаФеста»

Тема VII феста — «Любовь», хедлайнером станет группа «Наадя», а для веры места в программе не нашлось.

За две недели до главного летнего фестиваля организаторы выкатили описание программы. Пока единственное, что можно планировать — это мини-отпуск с 13 по 18 июня, потому что детального расписания с таймингом, датами и локациями пока нет. Зато есть уверенность, в том, что кроме спектаклей, арт-объектов, музейного городка и лектория на «ВолгаФесте» будет большая сцена, на которой выступят махачкалинцы «Нееет, ты что», «Либерия» с африканскими ритмами и «Наадя» — «надежда независимой музыки» с песнями в жанре электропоп или инди-поп.