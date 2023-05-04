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Самару пугают Midjourney и Chat GPT: область вошла в десятку регионов, которые больше всего боятся наступления нейросетей

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В «Национальном индексе тревожностей» Самарской области досталось восьмое место в Топ-10 регионов, которых больше всего пугает нашествие искусственного интеллекта.

Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Калининградская область, Краснодарский край, Московская область, Курская область, Самарская область, Республика Татарстан и Севастополь – так выглядит десять самых напуганных нашествием нейросетей регионов по версии исследования «Национальный индекс тревожностей» за первый квартал 2023 года. Авторы исследования считают, что главным поводом для тревожности служит потенциальная потеря работы из-за нейросетей и страх перед будущим, которое показал Голливуд.

Кстати, иллюстрации к этой новости мы сгенерировали в нейросети, а роль запроса блестяще сыграл заголовок.

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