ЛитМуз официально признали креативным музеем: команда самарского музея получила грант от благотворительного фонда Владимира Потанина

Одним из победителей конкурса «Креативный музей», который организовал благотворительный фонд Владимира Потанина, стал проект «Сюжет вкуса», разработанный командой Самарского литературного музея.



Победа в конкурсе «Креативный музей» позволит команде самарского ЛитМуза реализовать свой проект «Сюжет вкуса», который основан на переосмыслении метафорики еды и гастрономии в истории усадьбы и литературы. В рамках проекта запланированы гастрономические дегустации блюд из мира литературы, лекции, пешеходные экскурсии и театральные постановки, посвященные теме еды в мировой литературе и в творчестве Алексея Толстого.

Специально для «Собаки.ru» куратор проекта «Сюжет Вкуса» Иван Котов прокомментировал победу в конкурсе: «Работая над созданием «Сюжета вкуса», мы хотели создать полифоничный проект, в котором будут использованы художественные, научные и аттрактивные практики. Для реализации проекта мы планируем использовать исследовательские работы сотрудников музея и привлекать специалистов со всей страны. В июле на территории музея пройдут театрально-перформативные дни. Лауреат национальной премии «Золотая маска» Борис Павлович привезет в Самару спектакль-грибницу, основанный на творчестве философа Владимира Бибихина. Один из четырех спектаклей Борис разработает совместно с самарскими актерами и посвятит идентичности нашего музея, попытавшись отобразить метафизику места».