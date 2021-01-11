В галерее «Виктория» открылась выставка с картинами искусственного интеллекта

В пространстве Victoria Underground галереи «Виктория» открылась выставка «ЦСИ Алиса». Она будет работать до 31 января.

Экспозиция покажет, как голосовой помощник от компании Яндекс Алиса может создавать картины. Первая часть выставки — изображения, созданные благодаря серии диалогов с куратором выставки Анастасии Альбокриновой. В течение нескольких месяцев куратор формулировала запросы на разные задачи, которые Алиса выполняла, используя две нейронные сети: генерирующую картины и определяющую то, что получилось. Лучшие из данных работ представлены на выставке.

Вторая часть экспозиции представляет работы живых художников: Виолетты Гришиной, Кирилла Ермолина-Луговского, Алексея Журавлева, Константина Зацепина, Дмитрия Кадынцева, Руслана Матюка, Ильи Михеева, Дмитрия Сидорова и Александра Филимонова. Каждый из представленных авторов имеет четкое понимание уникальных задач человека в творческом процессе и его смысло- и формообразующих функций.

Алиса умеет создавать композиции в стиле абстракционизма, экспрессионизма, импрессионизма и даже метафизики.

Вход на выставку бесплатный.

Фото: галерея «Виктория».