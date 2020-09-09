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В Самаре пройдет экологический фестиваль

  • Архив группы ВК проекта «Вторсырье на благотворительность».. 

Проект «Вторсырье на благотворительность» проведет в Самарской области экофестиваль. Мероприятие состоится 19-20 сентября 2020 года.

«Экофестиваль 2020» – это массовый просветительский проект в сфере экологии. Он пройдет на трех площадках: в галерее искусства и дизайна «Формограмма», в творческой резиденции «8 студий» и в кофейне «Толстой». 

Двухдневная программа фестиваля включает в себя: 

  • передачу вещей на благотворительность;
  • сдачу батареек на переработку;
  • обмен вещами;
  • экоактивности для всей семьи (уборка городских территорий);
  • экологические мастер-классы;
  • выставки художников;
  • лекции от экологических организаций города.

 

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