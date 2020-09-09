В Самаре пройдет экологический фестиваль

Проект «Вторсырье на благотворительность» проведет в Самарской области экофестиваль. Мероприятие состоится 19-20 сентября 2020 года.
«Экофестиваль 2020» – это массовый просветительский проект в сфере экологии. Он пройдет на трех площадках: в галерее искусства и дизайна «Формограмма», в творческой резиденции «8 студий» и в кофейне «Толстой».
Двухдневная программа фестиваля включает в себя:
- передачу вещей на благотворительность;
- сдачу батареек на переработку;
- обмен вещами;
- экоактивности для всей семьи (уборка городских территорий);
- экологические мастер-классы;
- выставки художников;
- лекции от экологических организаций города.
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