В Самаре пройдет экологический фестиваль

Проект «Вторсырье на благотворительность» проведет в Самарской области экофестиваль. Мероприятие состоится 19-20 сентября 2020 года.

«Экофестиваль 2020» – это массовый просветительский проект в сфере экологии. Он пройдет на трех площадках: в галерее искусства и дизайна «Формограмма», в творческой резиденции «8 студий» и в кофейне «Толстой».

Двухдневная программа фестиваля включает в себя: