18+

В САТОБ состоялся первый спектакль 90-го юбилейного сезона

  • Фото: Антон Сенько

3 сентября в Самарском академическом театре оперы и балета прошло открытие юбилейного сезона. Первый спектакль был приурочен к борьбе медицинских работников с коронавирусом. Театр предоставил 470 билетов учреждениям здравоохранения Самарской области.

Сезон открыли опера Петра Чайковского "Иоланта" и дивертисмент из балетов на музыку Петра Чайковского. 

В здании театра соблюдаются все меры предосторожности: у зрителей на входе измеряют температуру, посетителей в зале рассаживают в шахматном порядке, сохраняется масочный режим. Необходимых мер безопасности придерживаются и артисты театра: оркестр располагается на сцене, а солисты выступают на авансцене, благодаря чему зрители могут лучше видеть артистов. 

Генеральный директор САТОБа Сергей Филиппов отмечает, что новый сезон будет нестандартным:

"После долгих каникул мы начинаем работать в необычных для театра условиях. И сегодня мы встречаем необычного зрителя - наших медиков, которые в тяжелые месяцы боролись за наши жизни и здоровье. 

Сергей Филиппов также сообщает, что покупать билеты на спектакли можно будет уже с 5 сентября. Напомним, 11 сентября впервые состоится концертное исполнение оперы Верди "Бал-маскарад". 

,
Комментарии

Наши проекты