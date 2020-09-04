МЕГА Самара запустила акцию "На волне шопинга"

Торговый центр МЕГА Самара запустил акцию "На волне шопинга". Воспользоваться акцией могут участники программы лояльности MEGA Friends.
Условия акции просты:
- Присоединиться к программе лояльности MEGA Friends
- С 27 августа по 30 сентября совершить покупку минимум на 10 000 рублей
- Предъявить чек на стойке акции
Каждому участнику обещан гарантированный приз - подарочная карта ИКЕА номиналом 500 рублей. Акционные стойки в будние дни работают с 16:00 до 21:00, в выходные дни - с 14:00 до 21:00.
Воспользоваться акцией также можно и с помощью сервиса "МЕГА Доставка".
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