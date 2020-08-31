Опера "Бал-маскарад" прозвучит в концертном исполнении

11 сентября в Самарском академическом театре оперы и балета зрители смогут послушать оперу Джузеппе Верди "Бал-маскарад" в концертном исполнении. В пресс-службе театра сообщается, что оркестр и солисты будут находиться на одной сцене.

Как рассказал художественный руководитель и главный дирижер Евгений Хохлов, для артистов театра это тоже особенный случай:

Близкий контакт оркестра и солистов с публикой дает нам совершенно другой градус общения. Многие зрители проникаются и понимают, что опера - это живой, современный и увлекательный жанр.

Оперу планировали показать в апреле 2020 года, но из-за пандемии премьеру перенесли на апрель 2021 года. Только в сентябре у зрителя будет уникальная возможность послушать оперу в концертном исполнении.