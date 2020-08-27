Галерея "Виктория" подготовила новую выставку

В честь своего 15-летия галерея "Виктория", при участии фонда V-A-C, подготовила проект "Дворец культуры". Выставка продлится с 10 сентября по 25 октября 2020 года. Официальное открытие назначено на 10 сентября 19:00.

Проект расположится в двух залах. В пространстве главного зала будет выстроена "галерея в галерее", перед которой расположится игровая досуговая зона. Также, там устроят уголок для шахмат и настольных игр, бук-кроссинг, стол для рисования и мастер-классов, будут проводиться занятия по йоге и небольшие концерты. Подать заявку на проведение в главном зале своего мероприятия может любой желающий.

В "маленькой галерее" представят живопись и фотографию XX века из коллекции учредителя галереи Л.В. Михельсона: произведения Фернана Леже, Хаима Сутина, Кеса ван Донгена, Натальи Гончаровой, Аристарха Лентулова, Ричарда Аведона и других. Их соседями по выставке будут самарские художники-шестидесятники: Валентин Белоусов, Вадим Сушко, Николай Шеин, Геннадий Филатов и Николай Хальзев.

По выставке будут проводиться авторские экскурсии на разные темы: о проблемах глобального и локального (почему одни художники попадают в историю, а другие - нет), общественного и частного (кому принадлежит искусство).

Параллельно, в Victoria Underground будет представлена экспозиция из произведений, в разное время выставлявшихся в галерее "Виктория". В качестве экскурсовода можно будет воспользоваться голосовым помощником Виктория, специально созданным сотрудниками галереи.

В связи с мерами предосторожности, на открытии одновременно смогут присутствовать только 70 человек.