Дарья Тимошина: «Я не против сленга. Просто не хочу, чтобы он заходил во все сферы коммуникации»

«Нейросетеныш»: звучит как персонаж мультфильма, а на деле — симптом эпохи. Кандидат филологических наук Самарского университета имени Королева Дарья Тимошина уверена: если такие слова появляются в речи, значит, технологии перестают быть для нас чем-то далеким. О том, почему универсальный «кринж» представляет опасность для языка, как случайно брошенная фраза может выдать все наши явки и пароли и почему личный маршрут иногда полезно перестраивать (особенно если кажется, что сбились с пути!), — в интервью для Собака.ru.
«Студенты на первых занятиях думают, что я немногим старше их и достаточно лояльна»
Замечали, что женщину-преподавателя студенты воспринимают как-то иначе?
Какое-то особенное к себе отношение — нет. Хотя есть фактор, который, как мне кажется, немного влияет, — это внешность. Студенты на первых занятиях думают, что я немногим старше их и достаточно лояльна. Наверное, потому что лекция для меня — это не монолог: мы общаемся, можем отойти от темы, что-то обсудить. Поэтому ребята и уверены, что я где-то могу уступить, и расслабляются. Хотя я очень требовательна.
Вы понимаете сленг первокурсников? Разговариваете на нем?
Странно, когда преподаватель в стремлении показать, что он «на одной волне» со студентами, начинает употреблять подобные словечки. Я не против сленга. Просто не хочу, чтобы он заходил во все сферы коммуникации. Например, когда у нас вместо любого слова употребляется «кринж». Да, так можно быстрее передать информацию, но вот глубокие смыслы могут потеряться…
А что из трендового сейчас нравится больше всего?
Наверное, слово «вайб»: как-то настраивает на нужный лад. Однако современным сленгом его уже не назовешь (ему около семи лет!).
«В обществе есть стереотип, что гуманитарные исследования — это что-то несерьезное»
Какие научные наработки появились у вас в последнее время? Чем гордитесь особенно сильно?
Первым «вызовом» для меня стала диссертация по истории русского языка: изучала развитие корня -серд-. Эта тема стала продолжением исследований, которыми я занималась еще в студенчестве. Я всегда была активной в науке: ездила в Москву и в Санкт-Петербург на конференции, а потом задумалась о том, почему бы не провести что-то подобное у нас. Наша первая конференция получила статус всероссийской и живет до сих пор! В мае она состоялась в 16-й раз.
Рада включаться и в просветительские проекты. С 2018 года мы проводим в Самарском университете имени Королева конкурс для школьников «Универсум». Я выступаю там не только как филолог, но и как организатор, продюсер. Научную деятельность тоже стараюсь не забрасывать. Исследую неономинации — те слова, которые появляются в речи. Например, в 2023 году «нейросеть» стала словом года в России. Стало интересно, есть ли от него производные. Оказалось, что да: «нейросетеныш», «нейросетейшество», «нейросетный». Если человек использует уменьшительно-ласкательные суффиксы, значит, современные технологии его уже не пугают.
А в чем вообще измеряется успех филолога, чью работу нельзя потрогать?
Результат может выражаться в виде публикаций. В обществе сложился стереотип, что гуманитарные исследования — это что-то несерьезное. На самом деле это работа со смыслом. Хочется, чтобы к людям пришло это понимание.
Филологи, кстати, слышат в обычной речи больше, чем остальные: замечают нетипичное произношение или необычную интонацию. Можно понять, откуда человек родом, кем он работает и сколько ему лет. Мы за собой многие особенности речи просто не замечаем. Когда я поехала в Москву на международную конференцию «Ломоносов», преподаватели сразу поняли, что я из Поволжья: обратили внимание, что я немного тяну звук [а].
«Моя суперсила (и одновременно боль!) — увлеченность»
Какая черта вашего характера часто становится суперсилой? А какая, наоборот, мешает?
Моя суперсила (и одновременно боль!) — увлеченность. Если тема мне не близка, все равно буду искать, за что зацепиться. Однако эта черта иногда сильно усложняет жизнь. В работе не могу терпеть формализма и плохо умею делегировать обязанности. А еще — вовремя говорить себе «стоп».
Была ли в вашей жизни женщина, чей пример повлиял на вас сильнее всего? Что именно вы у нее переняли?
Моя мама — ведущий инженер-конструктор, работает в ракетно-космической отрасли. Всю жизнь этому посвятила, хотя сфера как будто мужская: иерархичная и субординационная. Ей удается органично чувствовать себя в ней, она очень радеет за свое дело. Эту черту мама передала и мне.
«Преимущество женщины и заключается в том, что у нас есть право выбирать»
От женщины сегодня хотят, кажется, невозможного: быть успешной, спокойной, заботливой и продуктивной. По вашему мнению, в чем заключается та самая «женская сила»?
Преимущество женщины как раз и заключается в том, что у нас есть право выбирать: свой путь, темп, приоритеты.
Есть ли у вас маленький ритуал, который помогает не «растворяться» в работе, отношениях и повседневной гонке?
Понимаю, что он нужен, но пока я в поиске. Особенно усталость накапливается к концу учебного года — будто «выжженное поле» внутри. В такие моменты хочется уволиться и работать строго с девяти до шести. Хотя те, кто хорошо меня знают, говорят, что я не смогу в таком режиме существовать: станет скучно. Возможно, когда-нибудь попробую! Либо (наконец-то!) научусь находить время для себя, семьи и чего-то другого. Элементарно для того, чтобы расслабиться и почитать книгу.
Было ли произведение, которое появилось в вашей жизни в самый нужный момент и даже ее изменило?
Прошлым летом открыла для себя книгу Марии Бурас об Андрее Зализняке — известном российском лингвисте. Произведение называется «Истина существует». Это часть фразы, которая принадлежит ученому, а продолжение ее такое: «И целью науки является ее поиск». Это тот самый принцип, которым мы руководствуемся в своей деятельности.
Современники вспоминали, что Зализняку была свойственна неподдельная любовь к языку. И это чувство проявлялось во всем, чем он занимался. Когда долго работаешь, исследовательские и педагогические интересы «закапываются» под кучей отчетов. В этом потоке забываешь о главном: то, чем занимаешься, — твое любимое дело. Эту книгу я буквально «проглотила», пока летела в путешествие, и теперь советую всем.
«Мне всегда нравится оказываться в иноязычной среде, чтобы проверить себя»
Получается ли на отдыхе хотя бы немного «отключиться» или продолжаете работать? Собираете местные слова, названия, диалекты?
Мне всегда нравится оказываться в иноязычной среде, чтобы проверить себя: насколько я смогу прочувствовать нюансы межкультурной коммуникации. Помню нашу поездку в Чехию. Забавным оказалось увидеть на уличных вывесках слова, которые называются межъязыковыми омонимами. Например, ovoce — это не овощи, а фрукты! А фраза Pozor, děti! на дорожных знаках переводится как «Внимание, дети!».
Если говорить о путешествиях по России, то тоже происходили интересные истории. Когда мы ехали по Калининграду, я заметила, что водитель такси произносит твердый звук [ч]. Для русского литературного языка это нехарактерно — этот звук всегда мягкий. Может быть, это связано со спецификой территории (все-таки рядом Польша!), а может, диалектная особенность — например, если человек приехал с севера… Остается только догадываться.
А какой образ Самары вы бы хотели показать человеку, который приехал сюда впервые?
Однозначно набережную. Лет 10 назад у меня был студент-иностранец. Он приехал из Норвегии учить русский язык и провел в Самаре месяца полтора. Больше всего его поразила Волга, да и городом он был впечатлен. А я — историей, которую от него услышала.
После выходных он приходит и рассказывает, что побывал на Металле. Это жаргонное название Металлурга. Пока ехал в троллейбусе, бабушки его и яблочками угостили, и подсказали, где выходить. А потом он гулял (внимание!) до 10 часов вечера. Люди были очень отзывчивые! Я тут же начала осматривать его — вроде все прилично, никаких синяков. Шутки шутками, но раньше этот район Самары действительно считался опасным.
За что вы больше всего благодарны Самаре?
Это город, где сложилась вся моя жизнь: и личная, и профессиональная. Я благодарна за те возможности, которые он мне подарил. Хотя в школе была уверена, что никогда не буду здесь учиться, и вообще планировала переезжать. Однако «человек предполагает, а Бог располагает». Я осталась.
Раньше думала, что если карьера складывается не так, как я себе представляла, то это отклонение. Как у навигатора: «Вы ушли с маршрута». А сейчас уже смотрю иначе. Правильнее сказать: «Маршрут перестроен».
Текст: Ксения Баканова
Фото: Анастасия Завалкевич
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