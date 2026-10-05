Дарья Тимошина: «Я не против сленга. Просто не хочу, чтобы он заходил во все сферы коммуникации»

«Студенты на первых занятиях думают, что я немногим старше их и достаточно лояльна»

Замечали, что женщину-преподавателя студенты воспринимают как-то иначе?

Какое-то особенное к себе отношение — нет. Хотя есть фактор, который, как мне кажется, немного влияет, — это внешность. Студенты на первых занятиях думают, что я немногим старше их и достаточно лояльна. Наверное, потому что лекция для меня — это не монолог: мы общаемся, можем отойти от темы, что-то обсудить. Поэтому ребята и уверены, что я где-то могу уступить, и расслабляются. Хотя я очень требовательна.

Вы понимаете сленг первокурсников? Разговариваете на нем?

Странно, когда преподаватель в стремлении показать, что он «на одной волне» со студентами, начинает употреблять подобные словечки. Я не против сленга. Просто не хочу, чтобы он заходил во все сферы коммуникации. Например, когда у нас вместо любого слова употребляется «кринж». Да, так можно быстрее передать информацию, но вот глубокие смыслы могут потеряться…

А что из трендового сейчас нравится больше всего?

Наверное, слово «вайб»: как-то настраивает на нужный лад. Однако современным сленгом его уже не назовешь (ему около семи лет!).