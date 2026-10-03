Лариса Волова: «Когда бизнес становится главным мотивом врача — это катастрофа»

Дома ее ждет любимый русский спаниель по кличке Люся, на работе она — настоящий наставник для нового поколения ученых, а за плечами — полвека служения науке. Лариса Волова — директор НИИ «БиоТех», почетный профессор и выпускник СамГМУ, руководитель научной школы по биотехнологиям — в интервью для Собака.ru делится сокровенным: воспоминаниями об учителях и родителях, уроками юности, радостью от неожиданных открытий и глубоким чувством абсолютной благодарности Самаре.
«Искусственным интеллектом должны заниматься люди с очень высоким интеллектом естественным»
Обыватели при слове «имплантат» представляют титан или пластик. Ваши биоимплантаты «Лиопласт»® — это органическая ткань человека, которая полностью «растворяется», превращаясь в собственную кость человека. Наука XXI века — это новая магия?
Это просто совершенно другой принцип. Понимаете, традиционная фармация и синтетические имплантаты — это то, что постепенно уходит в прошлое. Думаю, лет через 10 все перейдет на биопринтинг и биологические методы лечения. Именно биотехнологии станут основой медицины. Сейчас они активно развиваются, а в будущем станут обычной рутиной.
Вас как ученого не пугает цифровая эпоха и появление искусственного интеллекта?
Абсолютно не пугает — это нужная и полезная вещь! Но искусственным интеллектом должны заниматься люди с очень высоким интеллектом естественным. К нему нужно относиться предельно критически. Мне иногда приносят «интересную статью», а я спрашиваю: «Кто автор? В каком журнале опубликовано, на какой странице?» Начинаем проверять — а искусственный интеллект все просто выдумал! Поэтому доверять нужно с умом.
Работа с животными — это ведь в этическом плане очень непростой и тяжелый процесс?
В медицине это пока неизбежно: прежде чем применять технологию на людях, она должна пройти строгий биологический контроль. Главное — делать это максимально бережно и без лишних страданий.
Когда в 1999 году я стала директором ЦНИЛа (прим. ред. — Центральная научно-исследовательская лаборатория), первое, что я сделала, — навсегда закрыла собачник. В советские годы на третьем этаже держали животных. В молодости, когда я работала ведущим хирургом-экспериментатором, я оперировала и собак. Ты приходишь в операционную — животное обычно уже привязано и находится под наркозом. А однажды я подошла к столу, а собака все еще «не спала». Передо мной лежала крупная овчаристая дворняга, мордочка завязана веревкой, лапы привязаны к доске. Она смотрела на меня своими продолговатыми карими глазами... а из глаз текли самые настоящие слезы!
В тот день я сказала себе: «Я больше никогда в жизни не буду оперировать собак». И слово сдержала. А когда меня назначили директором, я сразу закрыла собачник. Мне звонили: «Ты же погубишь институтскую науку!», а я отвечала: «Науку я не погублю, но собак у нас больше оперировать не будут никогда!» Всех питомцев мы тогда раздали в добрые руки.
Мы нашли гуманную альтернативу — открыли клеточную лабораторию. Создали двухступенчатую систему: сначала новый материал тестируется в пробирке на клетках, и только когда мы на 100% убеждаемся, что он абсолютно безопасен, переходим к точечным исследованиям на животных.
А у вас дома есть собака?
Конечно! Моя Люся Волова — любимая девочка, русский спаниель! До этого у меня были кобели, мальчишки, но вот девчонки — это совсем другое: такое нежное, родное существо, полноценный член семьи! Я с детства выросла среди кошек и собак, безумно их люблю.
«Это нормальное состояние для исследователя — быть поглощенным своей идеей»
Когда вы видите результаты вашей работы и спасенные жизни, что вы чувствуете?
Настоящий восторг! И за 50 лет в науке этот восторг нисколько не угасает. Вот свежий пример: благодаря нашим наработкам в сфере биопечатной кожи в глубине ткани сформировались настоящие волосяные фолликулы! Ни в одной технологии, которую мы исследовали, такого ранее не было! Ткань не просто прижилась — начался генетически запрограммированный рост волосяных фолликулов. Это же шедевр! Я была в восторге!
Как вам удается работать с новым поколением — с зумерами?
У нас замечательные ребята, отличные специалисты! Понимаете, воспитание — это же очень важная составляющая семьи. Мне нравится, как Никита Михалков в «Бесогоне» сказал: «Моя мама всегда говорила: воспитывать надо, когда ты лежишь поперек кровати. Если уже вдоль — уже поздно». То есть все идет из детства.
Я и студентам всегда говорю: деньги — это следствие: чтобы хорошо зарабатывать и чтобы тебя ценили, нужно получить хорошие знания и честно работать. Вектор должен быть направлен на труд.
У науки вообще есть режим дня?
Никакого режима дня у науки нет и быть не может. Ученый работает всегда: и днем, и ночью. Если у нас во время отдыха на турбазе пропал интернет — это же настоящая трагедия! Все сидят с ноутбуками, все работают. Это нормальное состояние для исследователя — быть поглощенным своей идеей.
«Молодежь — это энергия, но рядом обязательно должны быть опытные мастодонты, которые не позволят тратить время на изобретение «велосипеда»
Вы доказали, что биоимплантат идеален тогда, когда он полностью исчезает в теле. Можно ли сказать, что идеальная технология — это та, которая со временем становится незаметной и превращается в норму?
Конечно! Когда технология внедрена и доказала свою эффективность, она становится естественной нормой жизни.
Где проходит грань между допустимой врачебной ошибкой и преступлением?
Ошибки, к сожалению, неизбежны. Но самое ужасное в современной медицине — это когда главным двигателем становится коммерция. Когда врачом выбирается дорогостоящая, травматичная операция просто потому, что она выгодна клинике или самому хирургу, хотя можно было обойтись простой, безопасной процедурой. Это не просто безграмотность — это безнравственность. Когда бизнес становится главным мотивом врача — это катастрофа.
Врач от Бога — тот, кто действует строго в интересах пациента, а не ради денег. И главное правило здесь — «не навреди». У человеческого организма есть колоссальные внутренние резервы самовосстановления. Задача настоящего профессионала — помочь организму задействовать собственные ресурсы с помощью методов регенеративной медицины.
Чтобы видеть эти ресурсы, нужен огромный личный опыт. Мне очень нравится высказывание великого нейрофизиолога Натальи Бехтеревой. Она говорила, что человеческий мозг не стареет. Наоборот, с годами он накапливает информацию, и если в молодые годы происходят яркие открытия, то после 40-45 лет формируется системное мышление. Именно поэтому исключительно «молодежные команды» в науке — это неверное решение. Молодежь — это энергия, но рядом обязательно должны быть опытные мастодонты, которые не позволят тратить время на изобретение «велосипеда», помогают найти правильные решения, выстроить корректную идеологию и концепцию развития.
«Считаю, что сделала в жизни единственный правильный выбор: для меня счастье заниматься любимым делом рядом с моей командой»
За что вы больше всего благодарны Самаре?
Самара — совершенно потрясающий город! Щедрый, красивый, с замечательными людьми. Самара — моя родина.
Удивительно, как сама жизнь вела меня в нужную сторону! Мой папа совершенно случайно познакомился с профессором, морфологом и моим будущем учителем Владимиром Николаевичем Шляпниковым в поезде — и так я попала в ЦНИЛ. До этого я год проработала в детской хирургии и обожала свою работу! Но в те годы наркоз детям давали открытый, масочный. Я целый год дышала парами анестетиков, начались серьезные проблемы со здоровьем, и из хирургии пришлось уйти. Я год рыдала навзрыд! Думала, что просто умру без операций! А потом поняла, что это был знак судьбы. Меня ведь всегда тянуло к фундаментальной науке — к морфологии, микробиологии, математике. И в итоге я попала ровно туда, где смогла на 100% себя реализовать. Я безмерно благодарна своим учителям, наставникам и руководителям-ректорам: Александру Федоровичу Краснову, Геннадию Петровичу Котельникову и Александру Владимировичу Колсанову, с каждым из которых мы открывали новые направления биотехнологий и новые лаборатории.
Мне неоднократно предлагали уехать — могла уехать и в Москву, и в Америку, и в Испанию. Но ни я, ни мой брат, ни вся наша семья никуда из Самары не уехали. Мы остались на родной земле. Понимаете, когда я еду вдоль нашей Волги, вижу эту нереальную живописную красоту — каждый раз искренне восхищаюсь! Считаю, что сделала в жизни единственный правильный выбор: для меня счастье заниматься любимым делом вместе с моей командой в нашем родном вузе.
Текст: Ксения Возгорькова
Фотограф: Анастасия Завалкевич
Укладка и макияж: Валерия Федорова
Продюсер: Елизавета Петухова
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