Лариса Волова: «Когда бизнес становится главным мотивом врача — это катастрофа»

«Искусственным интеллектом должны заниматься люди с очень высоким интеллектом естественным»

Обыватели при слове «имплантат» представляют титан или пластик. Ваши биоимплантаты «Лиопласт»® — это органическая ткань человека, которая полностью «растворяется», превращаясь в собственную кость человека. Наука XXI века — это новая магия?

Это просто совершенно другой принцип. Понимаете, традиционная фармация и синтетические имплантаты — это то, что постепенно уходит в прошлое. Думаю, лет через 10 все перейдет на биопринтинг и биологические методы лечения. Именно биотехнологии станут основой медицины. Сейчас они активно развиваются, а в будущем станут обычной рутиной.

Вас как ученого не пугает цифровая эпоха и появление искусственного интеллекта?

Абсолютно не пугает — это нужная и полезная вещь! Но искусственным интеллектом должны заниматься люди с очень высоким интеллектом естественным. К нему нужно относиться предельно критически. Мне иногда приносят «интересную статью», а я спрашиваю: «Кто автор? В каком журнале опубликовано, на какой странице?» Начинаем проверять — а искусственный интеллект все просто выдумал! Поэтому доверять нужно с умом.

Работа с животными — это ведь в этическом плане очень непростой и тяжелый процесс?

В медицине это пока неизбежно: прежде чем применять технологию на людях, она должна пройти строгий биологический контроль. Главное — делать это максимально бережно и без лишних страданий.

Когда в 1999 году я стала директором ЦНИЛа (прим. ред. — Центральная научно-исследовательская лаборатория), первое, что я сделала, — навсегда закрыла собачник. В советские годы на третьем этаже держали животных. В молодости, когда я работала ведущим хирургом-экспериментатором, я оперировала и собак. Ты приходишь в операционную — животное обычно уже привязано и находится под наркозом. А однажды я подошла к столу, а собака все еще «не спала». Передо мной лежала крупная овчаристая дворняга, мордочка завязана веревкой, лапы привязаны к доске. Она смотрела на меня своими продолговатыми карими глазами... а из глаз текли самые настоящие слезы!

В тот день я сказала себе: «Я больше никогда в жизни не буду оперировать собак». И слово сдержала. А когда меня назначили директором, я сразу закрыла собачник. Мне звонили: «Ты же погубишь институтскую науку!», а я отвечала: «Науку я не погублю, но собак у нас больше оперировать не будут никогда!» Всех питомцев мы тогда раздали в добрые руки.

Мы нашли гуманную альтернативу — открыли клеточную лабораторию. Создали двухступенчатую систему: сначала новый материал тестируется в пробирке на клетках, и только когда мы на 100% убеждаемся, что он абсолютно безопасен, переходим к точечным исследованиям на животных.

А у вас дома есть собака?

Конечно! Моя Люся Волова — любимая девочка, русский спаниель! До этого у меня были кобели, мальчишки, но вот девчонки — это совсем другое: такое нежное, родное существо, полноценный член семьи! Я с детства выросла среди кошек и собак, безумно их люблю.