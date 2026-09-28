Марина Наянова: «Как педагог может не верить в человека? Если ты не веришь, что ребенка можно направить и зажечь в нем искру, — не приступай к педагогике вообще!»

Вашему образовательному учреждению 38 лет. Как вам кажется, это много?

Знаете, 38 — это и мое число. Нет-нет, это не мой возраст, мне в октябре — 75. Дело в том, что в этом году нашему образовательному учреждению исполнилось 38 лет, и именно столько мне было, когда я получила госзаказ на разработку новой модели образования. Готовился Пленум ЦК КПСС, и мне дали поручение обработать предложения директоров школ и ректоров вузов от нашей области. Пленум был посвящен приостановке, «пробуксовке» реформы школы. Было непросто, наше поколение было поколением «детей социализма». За нас все было решено: какой путь мы пройдем и что будет в итоге. Мы могли выбирать только то или иное направление и понимали, что нас ждет на каждом конкретном пути. И вдруг стало необходимым самому прокладывать свой путь. Ну а мне пришлось с того момента прокладывать его не только себе, но и тем, кто со мной и за мной. Перед каждой дверью волновалась и, открывая ее, не знала, чем закончится встреча. Училась бороться, отстаивать свои интересы.

Затем на меня параллельно «свалилось» еще одно, но теперь общественное поручение – я стала сенатором в Международном Парламенте безопасности и мира при ООН и Министром полных полномочий в РФ, где проработала три созыва — 15 лет. До меня на этой должности был Михаил Сергеевич Горбачев, а после меня — Людмила Алексеевна Вербицкая, ректор Санкт-Петербургского университета. Это для меня тогда было просто «заодно»: я шла и шла, работала и работала, не вслушиваясь в себя, просто делала то, что нужно было в тот момент. Но это отдельный рассказ. Сегодня это просто ситуативные воспоминания — перечисление того, что тогда со мной происходило и что я тогда чувствовала.

В чем заключались главные педагогические прорывы вашей образовательной модели?

С конца 80-х годов прошлого столетия система непрерывного образования и развития учащихся всех возрастов — от дошкольного до послевузовского включительно — с нашей подачи вошла в повседневную жизнь образовательных учреждений Российской Федерации, также как многоязычие со второго класса, контаминация (сращивание) профильного образования в старших классах основной школы с высшим образованием, институт тьюторства, призванный обеспечить индивидуальное сопровождение образовательного процесса, многопрофильное обучение в старшей школе; преподавание специалистами-предметниками с начальной школы, поэтапное развивающее обучение с начальной школы до окончания вуза и в начальной школе — безотметочная система обучения.

Свое дело как вуз-лаборатория мы сделали и сегодня — наш прототип способен жить самостоятельно. Он также может быть использован частично, что уже активно присутствует в образовании России.