Экосистема счастья: Светлана Гребеножко про 10-летие Happy Panda, филиалы в регионах и воспитание нового поколения

Сети Happy Panda — 10! Если подводить итоги первого десятилетия, в чем главный секрет вашей суперустойчивости?

Есть красивая метафора: во время полета пассажирам важна не столько скорость самолета, сколько уверенность в том, что он надежен и находится в руках профессионалов. В образовании то же самое: родителям важно знать, что каждый день их ребенок находится там, где о нем искренне заботятся, а качество сервиса не зависит от внешних обстоятельств. Именно поэтому уже 10 лет мы делаем ставку не просто на сухие методики развития, а на бескомпромиссный стандарт качества.

На какой возраст все же рассчитаны ваши образовательные программы?

Мы растем вместе с нашими учениками буквально с первых лет их жизни: малыши начинают заниматься у нас с года. Наша образовательная программа плавно сопровождает ребенка на всех этапах взросления — от раннего развития и английского языка до подготовки к школе и изобразительного искусства.

Для нас важно не просто занять ребенка на час: за каждым занятием стоят фундаментальная методика, понятная цель и прогнозируемый результат. Мы создаем программы так, чтобы дать ребенку реальные знания, уверенность в себе и заложить ту самую искреннюю любовь к обучению, которую невозможно измерить сухими цифрами.

Понятно, как строится работа в учебное время. А летом формат меняется? Чем завлекает Happy Panda в период каникул?

У нас продолжаются занятия: мы уверены, что большие перерывы в обучении недопустимы и мешают развитию. Летом наши студии превращаются в отдельный маленький мир! Программа «Каникулы с Пандой», творческие арт-смены и специальные сезонные курсы созданы как раз для того, чтобы дети продолжали развиваться, пробовали новое, заводили друзей и просто проживали счастливое, яркое детство.