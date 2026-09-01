Манифест сверхнового поколения: рассказываем, где учиться и отдыхать детям в Самаре и Тольятти

Как воспитать настоящего волжанина прямо сейчас? Собрали гид по прогрессивному и осознанному родительству: здоровье, спорт, развитие и мода — все явки и пароли для активных мам и пап под одной обложкой. Показываем, за каким будущим стоит следить уже сегодня!
Языковая студия «Домум»
Не пов, а рил: ребенок сам просит отвести его на дополнительные занятия. Для студии «Домум» — это обычная история. Все дело в том, что здесь не заставляют учить слова, а создают среду, где английский, китайский и французский становятся такой же естественной игрой, как прятки или лего.
«Домум» — это языковая студия педагога Алины Каревой, которая объехала полмира в поисках действенных методик. Тайвань и Дальний Восток — именно оттуда она привезла систему и рабочие приемы, которые делают процесс обучения понятным и быстрым. На занятиях — никакой скуки: ребенок не просто запоминает слова — он учится говорить так, чтобы его понимали. Сленг из любимых сериалов, фразы для общения с иностранцами и смелость задать вопрос (то, чего так не хватает взрослым!) — все это остается после уроков.
Каждая встреча — маленькое путешествие, во время которого удается повысить успеваемость, закрыть пробелы в знаниях, расширить словарный запас, развить логическое мышление и слуховое восприятие. Одним словом, воспитать «человека мира», готового открывать для себя разные континенты и страны.
ул. Прогонный Проезд, 6, оф. 27
«Мастерская балета» и «Театр юного артиста»
Кажется, в «Мастерской балета» и «Театре юного артиста» в Самаре нашли формулу вечного двигателя. Пока одни городские студии учат детей «держать спину», здесь учат удерживать еще и внимание целого зала (в любом возрасте!). Секрет прост: культурную институцию делят на три мастерские. Первая: «Классический танец и балет» — для тех, кто с четырех лет мечтает о пуантах. Вторая: «Актерское мастерство и сценическая речь» — для детей и подростков, готовых к игре на большой сцене. И третья: «Хореографическо-актерское мастерство» для детей разного возраста — выбор тех, кто открыт к экспериментам.
Важно, что эти направления не существуют параллельно: они пересекаются в спектаклях. В группах — от восьми до 12 человек, так что очереди за ролью точно не будет: каждый получит если не сольную партию, то точно живое участие. И, как уверяют в театре, именно это участие — ровно то, ради чего родители везут детей через весь город на занятия даже после сложных рабочих дней.
ул. Самарская, 130
Агентство «Ваша Няня»
Спокойствие и гармония в доме — главный роскошный минимум современных мам и пап (особенно когда речь идет о безопасности, комфорте и развитии их детей!). С 2017 года агентство «Ваша Няня» создает персональную экосистему для семей, которые убеждены: уверенность — превыше всего. Впустить в свой дом нового человека — тонкий и крайне личный процесс: именно поэтому команда агентства подбирает специалистов не по формальным анкетам, а по совпадению привычного ритма жизни и базовых ценностей конкретной семьи.
В основе бренда — абсолютная безопасность. Каждый кандидат проходит многоступенчатый фильтр: от юридической проверки, анализа документов и рекомендаций от предыдущих работодателей до оценки профессиональных компетенций и человеческих качеств. Персональный мэтч, юридический контроль и поддержка семей на всех этапах адаптации и длительного сотрудничества — все это и формирует то самое (безоговорочное!) сверхдоверие.
ул.Урицкого, 19
Школа рисования «Океан»
Академическая база + европейский взгляд на арт-образование уже здесь! Искусство как способ найти себя и развить авторское мышление — ключевой манифест школы рисования для детей и взрослых «Океан». Здесь не просто дают сильные теорию и практику, с которыми ученики уверенно поступают в ведущие художественные вузы страны, а формируют мировоззрение. И детей, и взрослых учат выходить за рамки, раскрывать свой творческий потенциал и находить собственный визуальный язык.
Идеологом школы выступает действующий художник Татьяна Мубаракшина, чьи работы выставляются на мировых арт-площадках. Так что живописи в «Океане» учат не по сухим фактам: основатель лично работает в мастерской со своими студентами (и на собственном примере доказывает: искусство постигается не на словах!).
ул. Алексея Толстого, 92
Филиал Третьяковской галереи в Самаре
Искусство без скучных правил и строгих рамок существует: детское направление Третьяковской галереи в Самаре превращает каждый визит на Фабрику-кухню в творческое погружение. Здесь верят, что классный вкус формируется с самого детства, поэтому команда разработала программу для исследователей всех возрастов — от малышей до подростков.
Привычный музейный формат превращается в живое пространство для экспериментов и настоящий семейный праздник: вместо скучных лекций — творчество с действующими художниками, архитектурные и эковоркшопы, работы с деревом и фактурами, а также специальные иммерсивные экскурсии по главной экспозиции.
Отдельный предмет гордости — интенсив «Летние каникулы в Третьяковке». Например, на июльской архитектурной смене резиденты учились считывать форму и объем: чертили, создавали макеты и собирали первые портфолио. Да, тут дети не просто создают свои собственные шедевры, а совершают первые — и такие важные! — шаги в искусство.
Галерея «Виктория»
Можно ли влюбить ребенка в современное искусство? В Галерее «Виктория» знают: главный секрет — дать полную свободу и превратить изучение арт-контекста в азартную игру. Детская мастерская Галереи отказывается от скучных шаблонов, доказывая, что совриск — это понятный и увлекательный язык самовыражения.
Наше личное «вау!» — «Свободная студия» для детей до 12 лет и их семей. Здесь нет рамок и оценок: ребенок может рисовать, собирать инсталляции и экспериментировать с разными материалами, реализуя абсолютно любые идеи (при поддержке чутких педагогов и кураторов!).
Особый предмет гордости — проект «Летние каникулы в Виктории». Ребята изучают экосистему Волги и верстают авторские зины, исследуют городской стрит-арт и осваивают новые медиумы — от фотографии до перформанса. Финиширует смена полноценной выставкой работ юных художников и настоящим вернисажем в Зале «А» на первом этаже Галереи!
Музей-галерея «Заварка»
Увлечь ребенка сложной историей и архитектурным наследием? Спросите команду «Заварки» как! В знаменитом деревянном Доме Маштакова знают главный секрет: о больших смыслах нужно говорить на языке искренних человеческих историй, игры и прямого контакта с городом. Для детей историческое здание превращается в пространство открытий, где прошлое Самары оживает через личное участие.
Здесь «изучать традиции» — значит «пробовать их на ощупь». На детских экскурсиях ребята осваивают дворовые игры родителей и конструируют Самару мечты из дерева. Особый акцент команда делает на экологии и любви к городу: на творческих воркшопах вроде «РЕФормы Дерева» подростки изучают ответственное потребление и помогают создавать арт-объекты из экоматериала.
Спецпроекты — от городских интенсивов «Каникулы в Заварке» до экскурсий «Как устроен музей» — учат детей видеть красоту в деталях, понимать изнанку культуры и чувствовать себя как дома в родной Самаре.
Музей имени Алабина
В музее имени Алабина напоминают: детское любопытство — это мегадвигатель! Для юных исследователей музейный экспонат — это не молчаливая «историческая ценность», скорее, загадка, а выставочный зал — целый мир, в котором прячутся настоящие тайны.
На новой программе для детей от пяти до девяти лет «Посторонним вход воспрещен» вместо сдержанных экскурсий и просьб «не трогать ничего руками» детей ждет вау-приключение. Команда ведет участников туда, куда обычно вход закрыт: в служебные зоны и «секретный» подвал, где тоже кипит настоящая жизнь.
За один час музей превращается в исследовательскую площадку: ребята мастерят «шапки-невидимки», тестируют служебные маршруты и оставляют послания художникам. А формат игры учит детей любить музеи по-настоящему — за свободу и настоящие открытия.
Музей «Зеленка»
Детский музей «Зеленка», который находится рядом с Музеем Модерна, — интерактивное пространство, спроектированное как дом вымышленного архитектора. Здесь официально отменено правило «руками не трогать»: юные исследователи от трех до 10 лет могут свободно играть с экспонатами, разбираясь в природе физических явлений и устройстве мира.
Однако «Зеленка» давно выросла из рамок классического детского музея, превратившись в настоящий арт-кластер. Этим летом здесь запустили проект «Я посадил дерево…» с художником Иваном Ключниковым: ребята работали с настоящими инструментами и деревом, а их скульптуры стали частью городской среды Самары.
На регулярных пленэрах с самарскими художниками — например, Антоном Вейсом — детей учат не «правильно чертить», а чувствовать и смотреть на мир глазами творца. Именно здесь научный азарт, совриск и абсолютная свобода самовыражения становятся одним целым.
Бар «Турбаза Ветерок»
Взрослый отдых, расслабленный вайб и занятые дети? Это в бар «Турбаза Ветерок»! Здесь как раз нашли ту самую формулу семейных вечеров, где одинаково хорошо и детям, и взрослым, обустроили развлекательную площадку с горкой и сотней ярких шаров и тем самым позволили родителям легально выдохнуть (без постоянных «мам, мам, мам»!).
Резюмируем: тут дети могут свободно беситься, играть и заводить новых друзей, а родители — пробовать на вкус волжский гедонизм (если вы понимаете, о чем мы!).
Музей-студия высокой печати Letterhaus
В эпоху цифр и тотальной экранной суеты иногда (жизненно!) необходимо нажать кнопку паузы и прикоснуться к чему-то фактурному. Прямо как в детстве, когда открывали книгу и начинали разбирать слово по слогам. Музей-студия высокой печати Letterhaus — это секретное место на карте старого города, где время замедляет свой ход, уступая место бумажной магии ремесленного искусства.
Здесь нет скучных музейных правил и строгих табличек «руками не трогать» (просто убираем частицу «не» — и все счастливы!). Юным гостям разрешается исследовать слово на ощупь: на мастер-классах ребята превращаются в настоящих мастеров-книгопечатников прошлого. Под чутким руководством наставника Алексея Яковлева они узнают историю изобретения высокой печати, самостоятельно набирают слова из букв-литер, вращают колеса старинных чугунных прессов и своими руками создают новое изделие — от постера до шопера. Главный восторг — момент, когда свежеотпечатанный лист с глубоким рельефным оттиском снимается со станка и бережно хранится уже в детской комнате!
ЦКИ «АрхСлон»
Учим ребенка не просто смотреть на город, а понимать его устройство, чувствовать объем и гармонию пространств! А в этом деле точно разбирается Центр креативных индустрий «АрхСлон». Креативная лаборатория учит маленьких исследователей мыслить масштабно, экспериментировать с материалами и создавать собственные проекты.
Нудная теория и скучные чертежи в отмене! Команда за живое погружение в творчество: на занятиях дети изучают законы композиции и стили — от самарского модерна до советского конструктивизма — и сразу применяют знания на практике. С помощью макетного картона, дерева, проволоки, гипса и красок они проектируют мосты, создают макеты, разрабатывают концепты зданий (ну просто будущие архитекторы, не меньше!). Помимо таких важных (взросло-детских!) дел, на мастер-классах ребята делают мини-книги, декор и подарки близким к праздникам. Найден способ развивать мелкую моторику, воображение и замечать красоту вокруг!
Футбольный клуб «Акрон»
Когда создавали футбол, за ним точно стояли философия дисциплины, командный дух и упорство! Детская школа футбольного клуба «Акрон» доказала, что воспитывать будущих спортсменов можно современно, технологично и с заботой. А еще здесь выбрали отличный ориентир — прививать любовь к активностям как мальчикам, так и девочкам.
Первое, чему обучает высококлассный тренерский штаб, — основам игры, но в такой вовлекающей форме, чтобы ребенку захотелось возвращаться на зеленое поле снова и снова. Детей с ранних лет учат пространственному мышлению, аналитике во время матча, высокой скорости принятия решений и настоящей взаимовыручке. При этом «Акрон» не ограничивается привычными тренировками: футбольный клуб организует яркие летние кемпы для спортсменов, участвует в фестивалях и позволяет ребятам быть активными участниками главных городских праздников города.
«Станкозавод» и гаражки «МИФа»
Креативный кластер «Станкозавод» давно закрепил за собой статус центра притяжения для семей, показав, что детский досуг может быть невероятно стильным, живым и открытым. Одни из таких вдохновляющих традиций пространства — гаражные распродажи и книжные ярмарки от издательства «МИФ» (теперь цеха можно с уверенностью назвать обителью литературного волшебства!).
Детям здесь — все самое лучшее: они попадают в настоящий океан произведений разных жанров — от комиксов до сказок (обязательно с картинками!). В рамках событий команда организует лекторий, где можно пообщаться с книжными экспертами, известными сценаристами, режиссерами и литературоведами.
Этнопарк Дружбы Народов
Это будет детский взгляд на то, как веками строился быт разных культур! Если захочется подарить ребенку сказку и погрузить его в историю (не выезжая при этом за пределы Самарской области!), достаточно «телепортироваться» в Этнопарк Дружбы Народов.
Здесь изучают национальные подворья не на стеллажах, а на практике: каждый дом имеет свои характер, утварь, аутентичные костюмы и душевную атмосферу гостеприимства. Но настоящей ценностью станет опыт в традиционных промыслах (чего здесь только нет!): ребята смогут попробовать себя в гончарном деле, чеканке, валянии шерсти, искусстве вышивки, росписи по дереву и выжигании.
Ни капельки не намекаем, что в такие трепетные моменты ручной труд ценится ребенком еще больше, а любовь к самарскому уголку становится поистине тысячекратной!
Центр альтернативного образования «Школа технологий эффективного обучения»
Успешный старт первоклассника и его искренняя любовь к учебе — результат работы суперсильной команды: самого ребенка, вовлеченных родителей и педагогов. В центре альтернативного образования «Школа технологий эффективного обучения» уверены: мягкая адаптация и интерес к знаниям зависят не от умения читать или писать до семи лет, а от эмоциональной атмосферы в семье и базовых навыков.
Здесь переосмысливают привычную подготовку к школе: вместо зубрежки фокус смещают на физическое здоровье, развитие связной речи, навыки самообслуживания и умение слышать взрослого. В Школе ТЭО создают среду, где ребенок учится самой главной дисциплине — умению учиться, обретая (и сохраняя!) уверенность в собственных силах.
Спортивная академия «БАРС»
Запоминаем: прокачивать нужно не виртуальных персонажей, а себя настоящего! Спортивная академия «БАРС» предлагает детям и их родителям альтернативу гаджетам — путь дисциплины, внутренней силы и реальных побед. Здесь учат не просто боевым искусствам, а формируют характер: с трех лет прививают самостоятельность, уважение и концентрацию, которые становятся суперсилой и на тренировках, и в учебе.
Никакой скучной рутины (зато море разнообразия!): от игровых тренировок для самых маленьких и выездных спортивных лагерей до аттестаций на черные пояса и попадания в сборную страны. Дополнительным драйвером выступает и материальная мотивация — призеры соревнований получают финансовую поддержку от партнеров клуба.
«БАРС» давно вырос из рамок обычной секции, превратившись в пространство наставничества и сильное комьюнити. А совместные программы «родитель + ребенок» делают спорт семейной философией, которой под силу объединять целые поколения.
Рестораны «Перчини»
Самарские рестораны «Перчини» давно заработали репутацию семейных — и дело не только в том, что здесь есть детское меню (хотя и в нем, конечно, тоже!). В каждом заведении можно воспользоваться услугой «Собери пиццу сам»: ребенку выдадут тесто и ингредиенты, а после — отправят кулинарный шедевр в печь.
Тех, кто еще не нагулял аппетит, ждут в игровых зонах. В ресторане в Letout Outlet Mall — полноценная игровая комната, на набережной — круглогодичная площадка на свежем воздухе, а на Ново-Вокзальной стоит автомат с видеоигрой: можно порулить гоночным болидом, пока родители допивают кофе.
Отдельная гордость — детские мастер-классы. И вишенка на торте: будущих мам здесь угощают бесплатным фрешем. Приятно, когда забота начинается еще до первого визита с коляской.
Фитнес-клуб Fitness Boutique
В Fitness Boutique знают: занятые дети — спокойные (и спортивные!) родители. Детские направления заложили здесь еще на стадии формирования концепции клуба: основатели хотели создать место, где семья проводит время вместе и развивается всесторонне. Сразу после расширения зала запустили пилотные секции по двигательной активности и творчеству, а затем добавили языковые и творческие направления. Так родилась программа, где физическое развитие соседствует с интеллектуальным и социальным: дети развиваются всесторонне, пока родители тренируются.
Выбор направлений широкий: спорт и координация для малышей, детский фитнес для силы и гибкости, шахматы, рисование и даже базовый бокс. Возрастные группы — от трех до пяти, от шести до девяти, от десяти до двенадцати, дальше — подростковые форматы. Есть и групповые, и индивидуальные занятия: первые помогают социализации и формируют командный дух, вторые — подстраиваются под конкретные цели ребенка.
Текст: Ксения Возгорькова, Анжелика Чернышова
Фото: Михаил Шор, Ксения Глосса, Кирилл Гуров, Михаил Годовник, Михаил Денисов, Яна Погнаева, Валерия Молчанова, Эльдар Март, архивы пресс-служб
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