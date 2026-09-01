Манифест сверхнового поколения: рассказываем, где учиться и отдыхать детям в Самаре и Тольятти

Не пов, а рил: ребенок сам просит отвести его на дополнительные занятия. Для студии «Домум» — это обычная история. Все дело в том, что здесь не заставляют учить слова, а создают среду, где английский, китайский и французский становятся такой же естественной игрой, как прятки или лего.

«Домум» — это языковая студия педагога Алины Каревой, которая объехала полмира в поисках действенных методик. Тайвань и Дальний Восток — именно оттуда она привезла систему и рабочие приемы, которые делают процесс обучения понятным и быстрым. На занятиях — никакой скуки: ребенок не просто запоминает слова — он учится говорить так, чтобы его понимали. Сленг из любимых сериалов, фразы для общения с иностранцами и смелость задать вопрос (то, чего так не хватает взрослым!) — все это остается после уроков.

Каждая встреча — маленькое путешествие, во время которого удается повысить успеваемость, закрыть пробелы в знаниях, расширить словарный запас, развить логическое мышление и слуховое восприятие. Одним словом, воспитать «человека мира», готового открывать для себя разные континенты и страны.

ул. Прогонный Проезд, 6, оф. 27