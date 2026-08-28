Знакомьтесь: семья Рудман — Деминых и история о том, как дело Меера Рудмана продолжают его дочь и внучка в Самарском университете имени Королева!

«Главное, что передалось мне от родителей через поколения, — это чистый познавательный интерес»

А как вы сами пришли на мехмат? Это был осознанный выбор?

Римма: Изначально я мечтала о бионике — тогда это было совершенно новое и редкое направление. Но там требовалось много чертить. Мои родители чертили потрясающе, а для меня это было непросто: спроектировать — пожалуйста, но довести чертеж до ума — совершенно не мое. Поскольку брат уже учился на мехмате, а я в школе на уроках математики успевала больше остальных, выбор стал очевиден. И я ни разу о нем не пожалела.

Родители полностью поддержали это решение. Папа всегда давал мне абсолютную свободу выбора. Помню, когда я писала диплом и пересказывала ему суть, он говорил: «Ты мне объясни просто: если я пойму, значит, все правильно». Это, кстати, главный критерий настоящего педагога — уметь донести сложнейшую научную мысль так, чтобы тебя понял даже тот, кто в этой теме не особо силен.

Как складывалась ваша карьера после окончания университета?

Римма: После университета меня распределили в НИИ: работа не была связана с математикой, поэтому не приносила удовольствия. Через два с половиной года молодым специалистам неофициально сказали: «Кто хочет уйти — уходите сейчас». На дворе стоял январь 1981 года, посреди зимы устроиться в советское время в педагогический коллектив было практически невозможно, поэтому я стала работать в ГПТУ учителем математики.

Вскоре я вышла замуж, забеременела Анечкой и устроилась работать в обычную школу. А когда дочери исполнился год, меня пригласили работать в университет на кафедру высшей математики. До этого там мне предлагали максимум ставку старшего лаборанта (почему я и выбрала НИИ), но теперь появилась вакансия ассистента. Так я вернулась в наш университет, с которым не расстаюсь до сих пор.

На мехмате тогда кипела жизнь: спецкурсы, кружки, наука мирового уровня... Позже некоторые из наших преподавателей уехали работать в Стекловку (прим. редактора: Математический институт имени Стеклова РАН) или за границу. Мой брат тоже преподавал — сначала в госуниверситете, потом перешел на кафедру высшей математики в авиационный институт, а оттуда — на прикладную математику. Все эти годы связующей нитью для нас оставалась Вечерняя математическая школа. В ней работали все: и брат, и я, и мой муж, а позже — мои студенты. Мы занимались со школьниками по олимпиадным программам: многие из тех ребят потом приходили к нам на мехмат учиться и оставались работать. Кстати, с некоторыми из них мы дружим до сих пор — как раз в том самом третьем поколении. Это и есть главная, самая правильная задача образования — создавать интеллектуальное сообщество вокруг себя.

Ваш супруг ведь тоже посвятил жизнь преподаванию?

Римма: Да. Он был на три года старше меня, тоже окончил мехмат, затем уехал в целевую аспирантуру в Москву, а в 1981 году вернулся в Самару и начал преподавать в университете.

Анна, вы выросли в этой удивительной атмосфере, были тем самым «университетским ребенком». Не возникало ли у вас соблазна выбрать совершенно другой путь?

Анна: Сколько себя помню, я всегда жила в состоянии сопротивления: мне отчаянно хотелось отмежеваться от родителей и найти свою собственную нишу. Мое детство действительно прошло на кафедре. Мама и папа часто брали меня с собой на работу. Моей бумагой для рисования были студенческие контрольные работы, а мела в доме всегда было в избытке.

Университетская жизнь сопровождала меня и в школе. Я училась в университете Наяновой. Это было уникальное экспериментальное заведение с концепцией непрерывного образования: школа плавно перетекала в вуз. Мы выбирали специализацию уже в седьмом классе, а часть вузовской программы начинали осваивать прямо в школе. Нам выдавали зачетные книжки и студенческие билеты чуть ли не с четвертого класса, и мы сдавали настоящие сессии.

Я долго искала себя. Вокруг меня были сплошь математики и инженеры: мама, папа, дяди, бабушка с дедушкой. При этом я отчетливо понимала, что с математикой у меня, мягко говоря, сложные отношения. Большое влияние на меня оказал дедушка. В детстве он пел со мной песни, мы вместе сочиняли стихи, подбирали мелодии на пианино.

И вот постепенно я нашла свой путь, который в итоге и привел меня на кафедру философии.

А кем вы мечтали стать в детстве, раз математика была исключена из списка?

Анна: Я долго пыталась понять, кем быть, если не математиком. В детстве любила биологию и хотела открыть приют для животных, потом увлеклась психологией. Главное, что передалось мне от родителей через поколения, — это чистый познавательный интерес. Мне хотелось изучать первоосновы: как устроен мир и я сама. В школе меня увлекала литература как способ исследовать человеческую душу, хотела заниматься философией. Философского факультета в СамГУ тогда не было, и филфак стал моей сознательной оппозицией родителям. Я была единственным гуманитарием в семье.

Римма Мееровна, как вы восприняли этот «гуманитарный бунт» дочери?

Римма: С абсолютным одобрением. У нас в семье всегда царила полная демократия. Меня так воспитывали родители, и я точно так же растила детей: выбор всегда за тобой, но и ответственность за него — тоже твоя. Если нужно, я помогу всем, чем смогу, но решения принимаются лично.

Были ли в детстве Анны какие-то предпосылки к тому, что она станет преподавателем?

Римма: Пожалуй, нет, просто так сложилась жизнь. Аня росла в окружении взрослых, дома непрерывно звучала музыка и читались книги. Говорить она начала очень рано, чисто и правильно (даже раньше, чем ходить!). Мы записывали ее первые слова на огромные бобины старого магнитофона.

Анна: А читать я в итоге научилась вверх ногами, просто заглядывая в папину книгу.

Римма: Да, так и было! К тому же с Аней очень много занимался мой отец Меер Давидович. Так что ее детство было буквально окутано заботой, книгами и постоянным живым общением.

Младший сын тоже выбрал точные науки?

Римма: В его дипломе написано «математик, специалист по компьютерной безопасности». Сын окончил мехмат, но сфера его интересов гораздо шире: на стыке программирования, экономики и искусственного интеллекта. При этом он, как и Аня, рос очень творческим человеком: окончил хоровую школу при оперном театре и всерьез занимался музыкой. А его сегодняшняя организаторская работа во многом сродни педагогике.