Это на научно-красивом! Женщины-ученые Самарского университета об открытиях, бесконечном интересе и смелых экспериментах

Окончательно отменяем дико устаревший стереотип «Женщинам не место в науке» и доказываем, что за многими большими открытиями и исследовательскими успехами стоят они – женщины-ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика Сергея Павловича Королева. Они не просто работают в лабораториях – они разрабатывают технологии и открывают знания, которые (и это не громкие слова!) меняют мир.
Ольга Жалдыбина
лаборант-исследователь центра «Интеллектуальная мобильность многофункциональных беспилотных авиационных систем», инженер кафедры космического машиностроения имени генерального конструктора Дмитрия Ильича Козлова
Какие «незаметные» открытия в вашей области вы бы хотели придать большей огласке?
«Незаметное» открытие заключается в том, как ученые и инженеры умудряются заставить мощную научную аппаратуру работать в объеме «спичечного коробка», потребляя при этом минимум энергии. Это не просто инженерия – это искусство, как, например, добиться высококачественного снимка Земли, располагая ограниченными ресурсами.
Как вам кажется, какие детские увлечения маленькой Оли косвенно повлияли на будущий выбор научного пути?
Я любила рисовать и наблюдать за звездами. Это были увлечения, которые переросли в нечто большее. В школе мне всегда нравились математика и физика, и вскоре я поняла, что все эти занятия присущи инженеру-конструктору. Действительно, работа над спутниками дистанционного зондирования стала идеальной точкой пересечения этих интересов.
Виктория Кокарева
доцент кафедры технологий производства двигателей, доцент передовой инженерной аэрокосмической школы, старший научный сотрудник инжинирингового центра Самарского университета
Как вы думаете, есть ли направления в науке, на которые женщинам смотреть легче, чем мужчинам?
Для женщины занятие наукой – это больше творческий процесс, удовлетворяющий интерес и любопытство, особенно в сложных вопросах физики, химии или математики. Чем сложнее задача, тем нам интереснее! Да, со временем привыкаешь к «научным» марафонам (при этом кажущаяся легкость принятия решений в науке или инженерных проектах – это огромный труд!).
Какой личный навык оказался неожиданно полезным в вашей научной карьере?
В моей профессиональной карьере самым полезным навыком оказались «ментальная» гибкость, готовность к быстрым изменениям и действию в различных режимах работы. Как говорится, ноутбук всегда беру с собой! Да и без креативных и нестандартных подходов ни одна научная тема не получила бы развития.
Юлия Шекунова
старший преподаватель кафедры методологии социологических и маркетинговых исследований
Какой вопрос в науке ставит вас в тупик и заставляет переосмысливать свои взгляды?
Меня волнует то, как далеко может шагнуть эпигенетика, коррекция генома, персонализированная медицина, сможем ли мы в полной мере использовать потенциал стволовых клеток и клонировать органы. А главное, как это повлияет на продолжительность жизни и как в связи с этим изменится жизнь человека в целом.
Что, по вашему мнению, наука может дать обществу, помимо технологического прогресса?
Этот вопрос как раз неразрывно связано с первым. Социально-гуманитарные науки помогают человеку осознавать себя в вечно меняющемся мире, понимать свое место в нем и разбираться в окружающих человека процессах и структурах.
Ксения Сундукова
доцент кафедры русской и зарубежной литературы и связей с общественностью
Бывали ли моменты, когда научная деятельность помогла вам взглянуть иначе на личные жизненные ситуации?
Думаю, что привычка анализировать, проверять факты действительно несколько раз спасала меня от неприятных ситуаций и в обычной жизни, и в научной работе. Как преподаватель риторики я также постоянно использую теорию коммуникации в бытовом общении и «кухонных спорах».
Как вы думаете, какие стереотипы о женщинах в науке уже не актуальны?
Я как филолог никогда не верила, что женщин в науке меньшинство. Но сегодня и естественные, и точные науки перестали быть чисто мужской сферой. Другой устаревший стереотип гласит, что женщина должна выбрать: семья или наука. Как дважды мама я знаю, что в наши дни можно быть счастливой в частной жизни и при этом эффективно заниматься наукой.
Ирина Матвеева
доцент кафедры лазерных и биотехнических систем, кандидат технических наук
Что для вас важнее в науке – глубина знаний или широта интересов?
Важнее глубина, но при условии, что она опирается на разумную междисциплинарную широту. В моей сфере без глубины в методах анализа данных и физике измерений ничего не работает, а без понимания клиники, процессов производства электроники это все невозможно встроить в реальные проекты.
Какое самое нелогичное заблуждение о вашей научной деятельности вам приходилось опровергать?
Иногда искренне думают, что если где-то «есть нейросеть», то больше не нужны ни понимание биологии и физики, ни качество данных, ни сложная работа с пациентами, ни тонкий эксперимент… Но за каждой «кнопкой» и «нейросетью» стоят годы сборки данных, их обработки, согласований с врачами и бесконечной кропотливой работы.
Снежанна Павленко
доцент кафедры физиологии человека и животных
Если бы вам дали неограниченный бюджет для научного проекта, какой самый смелый эксперимент вы бы реализовали?
Это был бы проект, связанный с изучением циркадианных ритмов человека. Главной задачей такого проекта, в первую очередь, было бы комплексное изучение генетических факторов, определяющих индивидуальные особенности биологических ритмов человека. Кроме того, это исследование влияния различных условий окружающей среды: температуры, световых режимов на формирование хронотипа человека.
Что удивительного вы узнали о себе благодаря работе в науке?
Благодаря работе в науке я поняла, что обладаю способностью быстро реагировать и адаптироваться к изменяющимся условиям работы, подходить к решению проблем с разных сторон. Кроме этого, открытием было наличие у меня огромного терпения, упорства и настойчивости. Именно эти черты позволяют мне двигаться вперед и не обращать внимания на ошибки и неудачи.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Дарья Мищенко
Макияж, укладка: Manufaktura Beauty
