Светлана Гребеножко: «Когда внутри порядок, появляется самое ценное – возможность полностью сконцентрироваться на главном»

«Фокус на себе уже дает результаты: мы растем, усиливаемся и движемся дальше в своем темпе»

Хотела бы начать с побед (даже с самых «невидимых»!): какие важные успехи достигла сеть в 2025 году?

Один из важных итогов этого года – мы получили народную премию от 63.ru и стали лучшим образовательным центром Самары по мнению людей. И именно этот фактор делает награду по-настоящему бесценной: ведь люди – главная ценность нашей компании. Но вместе с радостью пришла и огромная ответственность: теперь мы должны быть еще внимательнее, заботливее, вовлеченнее в свое дело. Важно не просто удерживать высокий уровень, а продолжать развиваться и быть на острие современности.

Также отмечу открытие сразу трех новых центров в Самаре. Да, это тот шаг, который не только расширил наше присутствие, но и показал, как стремительно растет количество учеников. Сегодня во всей сети Happy Panda занимается около пяти тысяч детей вместе с партнерскими центрами, а в нашей сети – две с половиной тысячи! Востребованность растет, а значит, мы действительно движемся в правильном направлении.

Но есть и еще одна победа, которая со стороны может показаться почти незаметной: мы серьезно перестроили внутреннюю структуру компании – навели порядок в процессах, системе управления и распределении ответственности. Уверена, что когда внутри порядок, появляется самое ценное – возможность полностью сконцентрироваться на главном – на детях, на качестве обучения и на развитии каждого ученика.

А теперь – еще больше цифр! Сколько новых студий открылось по франшизе за год? Во сколько раз увеличилось количество учеников целой сети?

Если говорить про рост, то мы наблюдаем за позитивной динамикой: в среднем около десяти процентов, если сравнивать сентябрь 2024 года с сентябрем 2025-го. Но мы еще смотрим на показатели каждого месяца отдельно, и каждый центр растет по-разному, поэтому эта цифра – средняя. Но главное, что есть стабильный рост!

Что касается франшизы, в этом году мы сознательно сконцентрировались на себе и своих центрах. Поняли, что нам гораздо интереснее и ближе именно развитие собственных студий, работа над качеством, атмосферой и стабильностью всех процессов. Мы работаем с детьми, и это наш приоритет. А франшиза – история про взаимодействие с предпринимателями, другими задачами и другим форматом отношений. И этот фокус на себе уже дает результаты: мы растем, усиливаемся и движемся дальше в своем темпе.

«Люди стараются вкладывать в самое надежное – в детей: это тот листочек в цветике-семицветике, который обязательно вернется»

Все мы любим ставить цели на будущий год. Помнишь ли ты, какие пункты были в твоем списке в конце 2024 года? Все ли удалось реализовать? Есть ли то, что плавно перешло в список на 2026 год?

Если вспомнить мой список целей в конце 2024 года, то там было много и про масштабирование, и про развитие франшизы, и про активные продажи, и про расширение команды. Честно говоря, часть из этого я действительно реализовала. Но в этом году я прошла большое бизнес-обучение, которое очень сильно перевернуло мои взгляды на развитие бизнеса. И тут здорово подходит фраза из фильма «Королева бензоколонки»: «Что же вы изменили мечте?» – «Я просто изменила мечту».

Раньше моей целью были активное развитие франшизы и рост сети благодаря партнерам, но со временем я резко закрыла все отделы продаж и осознала, что хочу другого. Чего? Я хочу работать только с теми, кто действительно разделяет наши ценности: мне интересны суперлояльные люди и партнеры, которые уже с нами. Именно они знают, как мы живем и как работаем.

Так что да, часть целей сменила вектор: что-то реализовалось, что-то стало неактуальным, а что-то плавно перешло в новый список на 2026 год, но уже в обновленном, взрослом и гораздо более честном для меня виде.

Были ли направления, спрос на которые вырос в 2025 году? Как тебе кажется, с чем это связано?

На мой взгляд, это, прежде всего, курсы, связанные с ранним развитием, подготовкой к школе и всем, что помогает родителям разгрузить свой график (при этом давая детям качественную среду и результат!). На это есть две причины, и более осознанный выбор образования – первая из них. Родители стали гораздо реже хаотично перебирать студии: они проявляют интерес к стабильности, качеству и атмосфере. А вторая причина – заметный рост спроса на комплексность: мамам и папам важно, чтобы в одном месте ребенок мог получить и развитие, и поддержку, и комфортное общение.

Да и в целом, во время общей нестабильности люди, наоборот, стараются вкладывать в самое надежное – в детей: это тот листочек в цветике-семицветике, который обязательно вернется.

Какой главный и самый ценный урок преподал тебе 2025 год?

«Никогда не забывай, что собственник должен вникать во все!» Делегировать, конечно, важно, но полностью отстраняться от дел нельзя. В этом году у меня возникли проблемы из-за неправильной отчетности, и я честно признаю: ответственность за это лежит на мне. Владелец бизнеса должен видеть все нюансы и вовремя корректировать процессы. Вовлеченность – ключ к стабильности и росту компании.

«Учителя – это сердце центров, и если бы магия могла ускорить их поиски, развитие шло бы в разы интенсивнее»

Представь, что у тебя есть волшебная палочка, которая поможет в решении одной проблемы, с которой столкнулась сеть Happy Panda в 2025 году. Что ты изменила бы в работе прямо сейчас?

Если бы у меня была такая волшебная палочка, я бы, в первую очередь, нашла много классных, сильных и вовлеченных учителей. Кадровый рост – это самое важное. С такими людьми сеть могла бы расти еще быстрее. Учителя – это сердце центров, и если бы магия могла ускорить их поиски, развитие шло бы в разы интенсивнее.

Что для тебя настоящий успех?

Для меня настоящий успех – это когда человек счастлив: тогда работа становится не просто обязанностью или источником дохода, а частью жизни, которая приносит радость и вдохновение. Я могу смело сказать, что я счастлива: занимаюсь делом, которое люблю, и при этом чувствую удовлетворение, а не работаю только ради работы или денег.

Как ты думаешь, какие навыки, полученные детьми в Happy Panda сегодня, будут наиболее востребованы через десять-пятнадцать лет?

Дети Happy Panda получают не только знания, но и ценные навыки. Через этот временной промежуток, как мне кажется, будет особенно востребовано умение концентрироваться и доводить дело до конца, несмотря на отвлекающие факторы. Ценными будут и мягкие навыки – доброта, внимательность и умение сотрудничать с другими. Еще один ключевой момент – умение добывать и использовать информацию. И, конечно, будут цениться гибкость и адаптивность. Всем нужно уметь приспосабливаться к новым условиям: мир так быстро меняется, и мы не знаем, каким он будет уже завтра.