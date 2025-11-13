Как открыть портал в научное комьюнити? Отвечает команда Самарского университета имени Королева!

Проект быстро вышел за рамки очередного тематического портала, превратился в самое настоящее исследование яркой и безумно интересной вселенной представителей новой волны научного сообщества города и стал убедительным доказательством тезиса: «ученые – новые рок-звезды». Каждый материал, представленный командой «Одержимы наукой» – это отличный способ познакомиться с молодыми представителями самарского научного сообщества: харизматичными юношами и девушками, которые живут наукой, горят своим делом и вдохновляют других присоединиться к миру науки. К слову, познакомиться получится не только с учеными, но и с мотивами, которые привели их в науку. Познакомиться и открыть для себя, что наука – это свобода! Занимаясь наукой, можно выбирать тему исследования, заниматься им в своем темпе и собирать вокруг исследования коллектив единомышленников из самых разных областей науки.

Один из главных козырей проекта – качество контента. Чтобы создать интересный продукт, который будет интересен педагогам, школьникам и их родителям, вдохновить всех, кто интересуется наукой, и показать им перспективы научной карьеры, команда «Одержимы наукой» собрала лучших из лучших. Над созданием видео для сериала работала команда Score Films, айдентику для проекта и сайт разработала дизайн-студия BLNC, а над созданием лонгридов и новостных публикаций работали научные коммуникаторы Центра по связям с общественностью Самарского университета имени Королева и журналисты ведущих изданий Самарской области. Авторами и ведущими двух сезонов аудиоподкаста стали ведущий международного проекта популяризации науки Science Slam Samara Александр Чумак и кандидат филологических наук Андрей Косицин. Но «Одержимы наукой» не собирается ограничиваться цифровыми материалами и намерен активно выходить в офлайн: уже намечены «живые» встречи с учеными, создание собственного мерча и даже интеграции с малым бизнесом. Ждем с нетерпением!