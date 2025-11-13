Как открыть портал в научное комьюнити? Отвечает команда Самарского университета имени Королева!

Команда Самарского университета имени Королева доказала (в который уже раз!), что Самара – это не только город-курорт, и открыла масштабный – и доступный для всех желающих! – портал в научное комьюнити! Встречайте и подключайтесь: в этом году начал свою работу просветительский проект «Одержимы наукой», который предлагает терабайты уникального авторского контента, посвященного молодым ученым и их достижениям – видеосериал, аудиоподкасты, лонгриды и новости о научных исследованиях и разработках.
Проект быстро вышел за рамки очередного тематического портала, превратился в самое настоящее исследование яркой и безумно интересной вселенной представителей новой волны научного сообщества города и стал убедительным доказательством тезиса: «ученые – новые рок-звезды». Каждый материал, представленный командой «Одержимы наукой» – это отличный способ познакомиться с молодыми представителями самарского научного сообщества: харизматичными юношами и девушками, которые живут наукой, горят своим делом и вдохновляют других присоединиться к миру науки. К слову, познакомиться получится не только с учеными, но и с мотивами, которые привели их в науку. Познакомиться и открыть для себя, что наука – это свобода! Занимаясь наукой, можно выбирать тему исследования, заниматься им в своем темпе и собирать вокруг исследования коллектив единомышленников из самых разных областей науки.
Один из главных козырей проекта – качество контента. Чтобы создать интересный продукт, который будет интересен педагогам, школьникам и их родителям, вдохновить всех, кто интересуется наукой, и показать им перспективы научной карьеры, команда «Одержимы наукой» собрала лучших из лучших. Над созданием видео для сериала работала команда Score Films, айдентику для проекта и сайт разработала дизайн-студия BLNC, а над созданием лонгридов и новостных публикаций работали научные коммуникаторы Центра по связям с общественностью Самарского университета имени Королева и журналисты ведущих изданий Самарской области. Авторами и ведущими двух сезонов аудиоподкаста стали ведущий международного проекта популяризации науки Science Slam Samara Александр Чумак и кандидат филологических наук Андрей Косицин. Но «Одержимы наукой» не собирается ограничиваться цифровыми материалами и намерен активно выходить в офлайн: уже намечены «живые» встречи с учеными, создание собственного мерча и даже интеграции с малым бизнесом. Ждем с нетерпением!
Евгений Шахматов
академик РАН, научный руководитель Самарского университета имени Королева
Уверен, что популяризировать науку, молодых ученых, результаты их исследований и достижений – необходимо! Они точно заслуживают самого широкого внимания. Свежий взгляд молодых людей помогает найти нетривиальное решение, по-новому взглянуть на научную проблему. Важно рассказывать о том, чем занимаются наши ученые, чтобы у широкого круга людей было понимание того, как устроен этот мир, как результаты научных достижений, получение новых знаний помогают развитию общества. Важно популярно рассказывать о междисциплинарных исследованиях, о взаимодействии фундаментальных и прикладных наук, о межотраслевой синергии и, как следствие, о появлении новых продуктов в области космоса, авиации, включая БПЛА, двигателестроение, дистанционное зондирование Земли, об информационных технологиях, автоматизации и управлении во всех сферах жизни. Появление такой информации в СМИ помогает формировать представление людей о том, что сейчас находится на рубеже науки, куда можно направить свой потенциал, и, конечно, такого рода информация помогает самим ученым узнать о том, чем занимаются их коллеги по всему миру, а значит, и выстроить взаимодействие для новых научных поисков.
