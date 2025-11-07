Как мозг воспринимает буквы, открытие виртуального музея рекламы и привет от космонавта: «Открытая лабораторная» готовит масштабную программу

В этом году в Самаре в очередной раз пройдет «Открытая лабораторная»: наш регион начнет массовую акцию по проверке научных знаний, и некоторые площадки «Лабы» начнут работать прямо сегодня! В программе этого года много интересного. Площадки «Открытой лабораторной» будут работать в тольяттинских барах BOOZE PUB и Rave Sport Bar, самарском гастробаре «Проливошная», Самарском университете имени Королева, Самарском политехе, Тольяттинском государственном университете, Думе городского округа Новокуйбышевска и не только! Один из важных пунктов программы этого года – открытие виртуального музея рекламы, который разработали студенты направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» Самарского университета имени Королева, а писать «Лабу» собираются футболисты основного состава ФК «Акрон», игроки команд баскетбольного клуба «Самара» и артисты Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича. Всех участников «Открытой лабораторной» ждет эксклюзивный видеопривет от героя Российской Федерации летчика-космонавта Антона Шкаплерова, а тем, кто наберет больше всех баллов, вручат призы от организаторов и их партнеров.