Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Поделиться:

Как мозг воспринимает буквы, открытие виртуального музея рекламы и привет от космонавта: «Открытая лабораторная» готовит масштабную программу

В этом году в Самаре в очередной раз пройдет «Открытая лабораторная»: наш регион начнет массовую акцию по проверке научных знаний, и некоторые площадки «Лабы» начнут работать прямо сегодня! В программе этого года много интересного. Площадки «Открытой лабораторной» будут работать в тольяттинских барах BOOZE PUB и Rave Sport Bar, самарском гастробаре «Проливошная», Самарском университете имени Королева, Самарском политехе, Тольяттинском государственном университете, Думе городского округа Новокуйбышевска и не только! Один из важных пунктов программы этого года – открытие виртуального музея рекламы, который разработали студенты направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» Самарского университета имени Королева, а писать «Лабу» собираются футболисты основного состава ФК «Акрон», игроки команд баскетбольного клуба «Самара» и артисты Самарского академического театра оперы и балета имени Шостаковича. Всех участников «Открытой лабораторной» ждет эксклюзивный видеопривет от героя Российской Федерации летчика-космонавта Антона Шкаплерова, а тем, кто наберет больше всех баллов, вручат призы от организаторов и их партнеров.

Фото: архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: