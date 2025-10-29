С чего начинается космос? Всероссийский конкурс юных инженеров-исследователей с международным участием «Спутник» отметил юбилей

Руководитель Всероссийского конкурса юных инженеров-исследователей с международным участием «Спутник»

Реализация и продвижение конкурса связаны с поддержкой участников, родителей и наших партнеров. В 2016 году первым партнером «Спутника» стал МДЦ «Артек», на территории которого (по настоящее время!) реализуется четвертый этап конкурса. С 2018 года мы начали работу с Фондом содействия инновациям, что позволило «Спутнику» войти в объединение космических конкурсов «Дежурный по планете». Это дало нам уникальную возможность проводить финалы одновременно на двух площадках: в «Артеке» и в образовательном центре «Сириус». В 2023 году совместно с «Школой 21» мы провели в «Артеке» специальную смену и реализовали дополнительную образовательную программу «Программирование на Python p2p». В том же году мы начали сотрудничество с госкорпорацией «Роскосмос». Уже в 2024 году это позволило финалистам восьмого сезона побывать на конференции в Байконуре и стать свидетелями запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-26».

Современные школьники – инициативные и жаждущие знаний ребята, которые хотят быть услышанными и будут услышаны. На сегодняшний день в конкурсе приняли участие свыше шестидесяти пяти тысяч человек из восьмидесяти девяти регионов России, десяти зарубежных стран. С 2016 года мы руководствуемся простой идеей: все дети талантливы, в каждом живет мечта создать то, что способно изменить мир к лучшему, и даем возможности для этого каждому участнику. Мы рады, что молодому поколению интересно с нами, а нам, безусловно, интересно с ними. Поэтому мы особенно ценим очный третий и четвертый этапы конкурса, где финалисты лично общаются друг с другом и делают работу вместе. Именно тогда мы видим, что для «Спутника» не существует границ: мы создаем все условия для комфортного погружения в программу любого финалиста, даже если он приехал к нам из-за рубежа. Вместе с нами у каждого школьника есть возможность открыть свой космос.